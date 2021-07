Tour de France 2021: 12. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Tour de France steht heute die 12. Etappe an. Wer setzt sich nach der kräftezehrenden Etappe am Mont Ventoux gestern durch? Wir verraten Euch, wie Ihr die heutige Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Sichert Euch jetzt den DAZN-Gratismonat und seht die Tour de France live!.

Gestern schaffte es der Belgier Wout van Aert als erster Fahrer ins Ziel. Heute könnten die Sprinter den Sieg wieder unter sich ausmachen. 2019 gewann Caleb Ewan in Nimes im Massensprint.

Tour de France 2021: Wann beginnt heute die 12. Etappe?

Um 13.25 Uhr sollen die Fahrer heute loslegen. Gefahren werden dann 159,4 Kilometer, es geht von Saint-Paul-Trois-Chateaux nach Nimes.

Ganz so anstrengend wie am gestrigen Tag wird die Etappe für die Fahrer aber höchstwahrscheinlich nicht werden. Nach den Qualen am Mont Ventoux steht heute eine Flachetappe an.

Tour de France 2021: 12. Etappe heute live im TV und Livestream

Auch die 12. Etappe könnt Ihr live im TV verfolgen. Wir nennen Euch alle Optionen, die es heute gibt.

Tour de France 2021: 12. Etappe im heute live im Free-TV

Die heutige Etappe ist live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Die ARD zeigt die Etappe live - allerdings erst ab 16.05 Uhr im Ersten. Vorher läuft die 12. Etappe live auf One, einem weiteren Sender der ARD.

Ebenfalls live mit dabei ist Eurosport. Auch der Sportsender überträgt live und ist frei empfangbar. Eurosport zeigt - abgesehen von einigen Werbeunterbrechungen - die gesamte Etappe live.

Tour de France 2021: 12. Etappe heute im Livestream

Natürlich könnt Ihr die heutige Etappe auch im Livestream verfolgen. Die ARD bietet von ihrer Übertragung einen Livestream an. Diesen könnt Ihr hier aufrufen - kostenfrei!

Auch Eurosport bietet einen Livestream an, diesen könnt Ihr im Eurosport-Player sehen. Der Livestream ist allerdings kostenpflichtig.

Eurosport zeigt In Verbindung mit dem Kanal GCN zeigt Eurosport die 12. Etappe zudem auch komplett ohne Werbeunterbrechungen. Auch dieser Stream ist allerdings kostenpflichtig. Ein GCN-Abo kostet 8,99 Euro pro Monat.

Ihr wollt den Eurosport-Stream sehen, habt aber kein Eurosport-Player-Abo? Kein Problem! Via DAZN könnt Ihr den Stream ebenfalls sehen. Dank einer Kooperation mit Eurosport zeigt der Streamingdienst alle Übertragungen auf Eurosport1 und Eurosport2 live.

DAZN zeigt neben der Tour de France auch Fußball (Champions League, Europa League, Bundesliga), US-Sport (NBA, NFL, NHL) sowie Kampfsport, Wintersport, Tennis, Golf, Darts und vieles mehr. Ein Abo beim "Netflix des Sports" kostet 119,99 Euro jährlich oder alternativ 11,99 pro Monat. Neukunden können DAZN zudem einen Monat lang kostenlos testen. Hier geht's zum Gratismonat!

© getty

Tour de France 2021: 12. Etappe im heute im Liveticker

Ihr könnt die heutige Etappe natürlich auch im Liveticker verfolgen. SPOX bietet zu jeder Etappe der Tour de France einen Liveticker an.

Hier geht's zum Liveticker der 12. Etappe.

Tour de France 2021: Der Terminplan im Überblick