17 von 21 Etappen der Tour de France sind bereits absolviert. SPOX verrät Euch, wann das letzte Rennen des Radsport-Events des Jahres stattfindet.

Primoz Roglic führt das Gesamtklassement nach der 17. Etappe vor seinem slowenischen Landsmann Tadej Pogacar an. Der 30-jährige Roglic hat einen Vorsprung von 57 Sekunden. Auf Platz drei steht der Gewinner der Königsetappe, Miguel Angel Lopez, mit 1:26 Minuten Rückstand.

Tour de France: Wann findet die letzte Etappe statt

Die letzte Etappe der Tour de France findet in diesem Jahr am 20. September statt. Es werden 122,5 Kilometer von Mantes-la-Jolie zum traditionellen Finale am Champs-Elysees gefahren. Da ein Nichtangriffspaket herrscht, steht der Sieger aber schon nach Abschluss des vorletzten Rennens fest.

Tour de France, letzte Etappe: Warum darf nicht attackiert werden?

Allgemein gilt: Wer nach der vorletzten Etappe das Gelbe Trikot trägt, hat die Tour de France in diesem Jahr gewonnen. Das letzte Rennen der Radsport-Königsklasse wird auch als "Tour d'Honeur" betiltet, was so viel bedeutet wie "Tour der Ehre".

Es gibt also einen Ehrenkodex unter den Fahrern, dass der Führende nicht mehr attackiert wird, damit dieser einen möglichst ruhmreichen Empfang in Paris erhält. Zudem ist es üblich, dass der Sieger bereits einige Kilometer vor dem Ziel seine Wasserflasche mit einem Glas Sekt austauscht und mit anderen Fahrern nach der langen anstrengenden Reise anstößt.

Nur einmal in der Geschichte gab ein Fahrer nicht viel auf den Ehrenkodex. 1947 griff Jean Robic den Führenden Pierre Brambilla an und sicherte sich somit den Toursieg - ohne das Gelbe Trikot zuvor auch nur einmal getragen zu haben. Es gibt Gerüchte, dass Robic seiner Verlobten versprach, die Siegprämie als Hochzeitsgeschenk an seine Angebetete auszuzahlen.

Tour de France: Das Gesamtklassement nach 17 von 21 Etappen

Roglic hat sich bereits einen beachtlichen Vorsprung herausgefahren. Mit Pogacar und Lopez haben wohl nur noch zwei andere Fahrer eine realistische Chance auf den Toursieg. Vorjahressieger Egan Bernal ist bereits ausgestiegen.

Platz Fahrer Nation Team Zeit 1 Primoz Roglic SLO JUMBO-VISMA 74:56:04 Stunden 2 Tadej Pogacar SLO UAE EMIRATES TEAM +0:57 3 Miguel Angel Lopez COL ASTANA PRO TEAM +1:26 4 Richie Porte AUS TREK - SEGAFREDO +3:05 5 Adam Yates GBR MITCHELTON-SCOTT +3:14 6 Rigoberto Uran COL EF PRO CYCLING +3:24 7 Mikel Landa ESP BAHRAIN-MCLAREN +3:27 8 Enric Mas ESP MOVISTAR TEAM +4:18 9 Tom Dumoulin NED JUMBO-VISMA +7:23 10 Nairo Quintana COL ARKEA-SAMSIC +9:31

Tour de France im TV und Livestream sehen

Die letzten Etappen der Tour de France wird sowohl von der ARD als auch von Eurosport übertragen. Aufgrund der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport habt Ihr außerdem die Möglichkeit, die Tour de France mit einem Abonnement beim Streamingdienst zu sehen.

Tour de France: Alle Etappen im Überblick