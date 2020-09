Tour de France: 7. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die ersten sechs Etappen sind gefahren, heute steht das siebte Teilstück der Tour de France an. Wie Ihr das Event im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch dieser Artikel.

Die Tour de France läuft live und in voller länge im Eurosport Channel auf DAZN! Sichert Euch jetzt Euren kostenlosen Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Tour de France: Die siebte Etappe im Überblick

Bevor es am Samstag in die Pyrenäen geht, bietet die siebte Etappe nochmal allen Sprintern eine Chance: Ein Massenspurt in Lavaur wäre alles andere als überraschend. Mit mehr als 1500 Höhenmetern und drei Bergwertungen hat die Etappe aber dennoch ihre Tücken.

Von Millau in Okzitanien führt die Strecke durch die Nationalparks Grands Causses und Haut-Languedoc, erst rund 40 km vor dem Ziel wird es eben. Bei der Etappe dürfte es zügig zugehen, mit Ausreißern ist bereits früh in der Etappe definitiv zu rechnen.

Tour de France heute live im TV und Livestream sehen

Jede Etappe der Tour de France wird in diesem Jahr live und in voller Länge von Eurosport übertragen. Der Sender ist somit natürlich auch bei der siebten Etappe live mit dabei.

Das sind gleichzeitig auch gute Nachrichten für alle DAZN-Kunden: Über den Eurosport-Channel können via DAZN alle Eurosport-Programme geschaut werden, somit ist auch die Tour in voller Länge bei dem Streamingdienst zu sehen.

DAZN kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro jährlich. Neukunden können zudem einen kostenlosen Probemonat abschließen. DAZN zeigt Spitzenfußball (Champions League, Bundesliga, LaLiga etc.), US-Sport, Tennis, Golf, Boxen, UFC, WWE, Darts und vieles mehr.

Neben Eurosport zeigt auch die ARD die Tour de France live. Der öffentlich-rechtliche Sender ist allerdings nicht die gesamte Etappe live mit dabei. Für gewöhnlich zeigt die ARD die letzten 60 bis 90 Minuten eines jeden Wettkampftages.

Sowohl Eurosport als auch die ARD bieten zudem einen Livestream ihrer Übertragung an, der Stream im Eurosport-Channel ist jedoch kostenpflichtig.

Tour de France heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, um die siebte Etappe zu verfolgen, ist unser Liveticker. Dort werdet Ihr stets über das Geschehen auf der Strecke, die Gesamtwertung sowie alle Wertungen auf dem neuesten Stand gehalten.

Zum Liveticker der siebten Etappe gelangt Ihr hier, unseren Liveticker-Kalender findet Ihr hier.

© imago images / Sirotti

Tour de France: Die Gesamtwertung nach sechs Etappen

Rang Fahrer Nation Team Zeit 1. Adam Yates GBR MITCHELTON-SCOTT 27:03:57 2. Primoz Roglic SLO TEAM JUMBO-VISMA +0:03 3. Tadej Pogacar SLO UAE TEAM EMIRATES +0:07 4. Guillaume Martin FRA COFIDIS SOLUTIONS CREDITS +0:09 5. Egan Arley Bernal Gomez COL TEAM INEOS GRENADIERS +0:13 6. Tom Dumoulin NED TEAM JUMBO-VISMA +0:13 7. Esteban Chaves COL MITCHELTON-SCOTT +0:13 8. Nairo Quintana COL TEAM ARKEA-SAMSIC +0:13 9. Miguel Angel Lopez COL ASTANA PRO TEAM +0:13 10. Romain Bardet FRA AG2R LA MONDIALE +0:13

Tour de France: Die Etappen im Überblick