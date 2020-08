Tour de France heute live: Übertragung im TV und Livestream

Die Tour de France steht unmittelbar bevor. SPOX gibt Euch alle Informationen zur Übertragung des Radsport-Events des Jahres im TV und Livestream.

Die 107. Ausgabe der Tour de France findet - wie in Zeiten der Coronakrise üblich bei Sportevents - unter ungewöhnlichen Bedingungen statt. Immerhin sind einige Zuschauer, die aber einen Mundschutz tragen müsen, zugelassen. Sollte ein Team mindestens zwei positive Corona-Test in ihren Reihen haben, wird die Mannschaft von der Tour ausgeschlossen.

Tour de France: Übertragung im TV und Livestream

Die Tour de France wird auch in diesem Jahr von den Sendern ARD und Eurosport übertragen. Der öffentlich-rechtliche Kanal und der Sportsender bieten außerdem einen Livestream an.

© imago images / PanoramiC

Tour de France: Wann geht es los?



Die Tour de France startet am heutigen Samstag (29. August) in Nizza. Ikonische Punkte wie der Galibier oder L'Alpe d'Huez fallen in diesem Jahr weg. Dafür stehen einige neue Berge auf dem Fahrplan. Das Ziel ist natürlich die französische Hauptstadt Paris am 20. September.



Tour de France: Wer ist der Favorit auf den Sieg?

Die Experten sind sich einig: Vorjahressieger Egan Bernal (Team Ineos) ist der klare Favorit auf den Toursieg. Als größter Widersacher des Kolumbianers wird Primoz Roglic von Jumbo-Visma gehandelt.

Wer mehr erfahren will, kann das in dieser Vorschau nachlesen. Dort wird der deutsche Emanuel Buchmann unter die Lupe genommen.

Alle deutschen Etappensieger bei der Tour de France © getty 1/23 Ob Zeitfahren, Solo-Flucht, Sprintsieg oder gar die Krönung auf den Champs-Elysees: Seit über 80 Jahren feiern deutsche Teilnehmer Etappensiege bei der Tour. Es scheint nur eine Frage der Zeit, wann sich Emanuel Buchmann (l.) zu ihnen gesellt. © getty 2/23 Ein Etappensieg: KURT STÖPEL (1932), OTTO WECKERLING, HEINZ WENGLER (1937), WILLI OBERBECK (1938) - Stöpel gewann 1932 die zweite Etappe und fuhr einen Tag in Gelb. Weckerling gewann eine Bergetappe, Wengler einen Teilabschnitt über 30 km © getty 3/23 Ein Etappensieg: JENS HEPPNER (1998) - Jan Ullrichs Wasserträger setzte sich auf einer Flachetappe mit einer Ausreißergruppe ab und gewann den Schlussspurt in Lorient gegen den Franzosen Xavier Jan - ausgerechnet am französischen Nationalfeiertag. © getty 4/23 Ein Etappensieg: MARCEL WÜST (2000) - Wüst (ganz links) eroberte 2000 im Prolog das Trikot des besten Bergfahrers und gewann im gepunkteten Trikot dann auch noch eine Sprintetappe nach Vitre © getty 5/23 Ein Etappensieg: MATTHIAS KESSLER (2006) - Auf dem dritten Teilstück über 216,5 km nach Valkenburg riss Kessler am letzten Anstieg aus und rettete fünf Sekunden ins Ziel © getty 6/23 Ein Etappensieg: LINUS GERDEMANN (2007) - Gerdemann setzte sich auf der 7. Etappe am Schlussanstieg zum Col de la Colombiere ab und gewann die Etappe überlegen. Als Lohn durfte er die folgende Etappe im Maillot Jaune bestreiten © getty 7/23 Ein Etappensieg: MARCUS BURGHARDT (2008) - Burghardt gewann den Sprint der mittelschweren 18. Etappe gegen Mitausreißer Carlos Barredo. Sie hatten über dreieinhalb Minuten Vorsprung auf die ersten Verfolger © getty 8/23 Ein Etappensieg: HEINRICH HAUSSLER (2009) - Unglaubliche Solofahrt von Haussler über 200 Kilometer und mehrere schwere Gipfel, dazu kam noch schlechtes Wetter. Im Ziel ließ er sich erst einmal feiern © getty 9/23 Ein Etappensieg: SIMON GESCHKE (2015) - Als Ausreißer aus einer großen Spitzengruppe gewann Geschke die Bergankunft der Hochgebirgsetappe in Pra-Loup. Im März zuvor hatte er sich noch das Schlüsselbein gebrochen © getty 10/23 Ein Etappensieg: JOHN DEGENKOLB (2018) - Er gewann bei der Vuelta, beim Giro und als letzter Deutscher bis dato bei der Tour. In der "Hölle des Nordens", in Roubaix, triumphierte er im Sprint. © getty 11/23 Zwei Etappensiege: ERICH BAUTZ (1937) - Mit seinem Sieg auf der vierten Etappe schlüpfte Bautz (M.) als zweiter Deutscher überhaupt ins Gelbe Trikot, dazu kam ein Erfolg auf der 17. Etappe. In Paris war er schließlich Neunter © imago 12/23 Zwei Etappensiege: ROLF WOLFSHOHL (1967, 1970) - "Le Loup" nahm neunmal an der Tour teil. 1967 gewann er in Toulouse, 1970 in Bordeaux. 1968 wurde er Gesamtsechster © imago 13/23 Zwei Etappensiege: KLAUS-PETER THALER (1977, 1978), ROLF GÖLZ (1987, 1988) - Thaler war eigentlich Querfeldeinspezialist, schlüpfte aber 1978 sogar einen Tag ins Gelbe Jersey. Gölz war vor allem bei Eintagesrennen stark © getty 14/23 Zwei Etappensiege: JENS VOIGT (2001, 2006) - Kaum jemand attackierte so häufig wie Voigt. 17 Mal nahm er an der Tour teil, 2001 gewann er nach Solofahrt durchs Zentralmassiv. 2006 holte die Ausreißergruppe mit Voigt fast 30 Minuten auf das Hauptfeld © getty 15/23 Zwei Etappensiege: STEFAN SCHUMACHER (2008) - Schumacher gewann die beiden Einzelzeitfahren der 95. Tour-Ausgabe. Nach seinem Triumph auf der vierten Etappe fuhr er zwei Tage in Gelb © getty 16/23 Drei Etappensiege: OLAF LUDWIG (1990, 1992, 1993) - Ludwig (r.) war ein starker Sprinter und auch bei den Klassikern extrem erfolgreich. 1990 gewann der das Grüne Trikot des Punktbesten © getty 17/23 Fünf Etappensiege: TONY MARTIN (2011, 2013, 2014, 2015) - Der Zeitfahrspezialist und -weltmeister konnte drei Einzelzeitfahren bei der Tour gewinnen, 2015 schlüpfte er nach einer Solo-Flucht sogar ein paar Tage ins Gelbe Trikot © imago 18/23 Sechs Etappensiege: DIETRICH THURAU (1977, 1979) - 1977 gewann der "blonde Engel" gleich fünf Etappen und fuhr 15 Tage in Gelb, am Ende wurde er Fünfter. 1979 verpasste er knapp das Grüne Trikot © getty 19/23 Sieben Etappensiege: JAN ULLRICH (1996, 1997, 1998, 2003) - Ulle machte den Radsport in den 90er Jahren wieder populär, aber nach seinen drei Etappensiegen 1998 sollte nur noch ein weiterer dazukommen: ein Einzelzeitfahren 2003 © getty 20/23 Acht Etappensiege: RUDI ALTIG (1962, 1964, 1966, 1969) - Die "radelnde Apotheke" brauchte nur vier Teilnahmen, um acht Tagesabschnitte zu gewinnen. 1962 gewann er auch das Grüne Trikot © getty 21/23 Elf Etappensiege: ANDRE GREIPEL (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) - Auch wenn es für das Grüne Trikot noch nicht reichte: Der "Gorilla" ist seit Jahren immer vorn dabei. 2015 und 2016 gewann er jeweils die Schlussetappe auf den Champs-Elysees © getty 22/23 Zwölf Etappensiege: ERIK ZABEL (1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002) - Weil Ete nicht nur sprinten, sondern auch einigermaßen über die Berge fahren konnte, holte er von 1996-2001 sechsmal in Folge das Grüne Trikot - Rekord! © getty 23/23 13 Etappensiege: MARCEL KITTEL (2013, 2014, 2016, 2017) - Hätte er 2015 nicht krank gefehlt, Kittel hätte wohl noch mehr Siege auf dem Konto. 2013 und 2014 gewann er jeweils die erste Etappe und den Abschluss in Paris

Tour de France 2020: Alle Etappen im Überblick