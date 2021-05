MotoGP heute live: GP von Spanien im TV, Livestream und Liveticker

Bei der MotoGP geht es heute mit dem Rennen in Spanien weiter. SPOX verrät Euch, wie Ihr den Grand Prix live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

MotoGP in Spanien: Startzeit, Ort, Strecke

Viertes Saisonrennen der MotoGP! Am heutigen Sonntag, 2. Mai, findet in der MotoGP der Große Preis von Spanien auf dem Circuito Permanente de Jerez in Jerez de la Frontera statt.

Das Rennen wird um 14 Uhr gestartet. Die Fahrer müssen auf der 4,4 Kilometer langen Rennstrecke mit 13 Kurven 25 Runden absolvieren. Das entspricht einer Renndistanz von 110,6 Kilometern.

In der Fahrerwertung liegt nach dem ersten drei Saisonrennen der Franzose Fabio Quartararo (Yamaha) mit 61 Punkten in Führung. Er gewann bisher zwei Saisonrennen, darunter das vergangene Rennen, den Großen Preis von Portugal.

Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez macht nach einer neunmonatiger Verletzungspause heute sein zweites Saisonrennen. Bei seinem Comeback in Portugal fuhr der Spanier auf den siebten Platz.

MotoGP heute live: GP von Portugal im TV und Livestream

Bei dem österreichischen Sender ServusTV könnt Ihr das vierte Saisonrennen der MotoGP heute live im Free-TV verfolgen. (So könnt Ihr ServusTV in Deutschland empfangen!). ServusTV zeigt zudem davor auch die die Rennen der Moto3 (Start 11 Uhr) und Moto2 (Start 12.20 Uhr live).

ServusTV bietet auch einen Livestream an. Diesen erreicht ihr über die Webseite des Senders. Hier entlang zum Livestream des Live-Programms von ServusTV.

Eine weitere Möglichkeit, das MotoGP-Rennen in Jerez de la Frontera live zu sehen, bietet DAZN. Der Streamingdienst zeigt in diesem Jahr alle Rennen aller Klassen im Live-Stream. Die Übertragung des MotoGP-Rennens beginnt kurz vor 14 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentator: Guido Hüsgen

Guido Hüsgen Experte: Max Neukirchner

Neben Motorsport zeigt DAZN auf seiner Plattform viele weitere Topevents anderer Sportarten wie Basketball, American Football, Boxen, Tennis oder Darts. Auch im Fußball hat der Streamingdienst mit der Champions League, der kompletten Europa League, ausgewählten Spielen der Bundesliga, La Liga und Ligue 1 ein umfangreiches und qualitativ hochstehendes Angebot zu bieten.

DAZN bietet zwei unterschiedliche Abos an. Das Monatsabo (11,99 Euro pro Monat) und das Jahresabo (einmalig 119,99 Euro). Neukunden können DAZN 30 Tage lang kostenlos testen.

MotoGP: Fahrer und Teams

Team Fahrer Team Suzuki MotoGP Joan Mir, Alex Rins Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli, Valentino Rossi Repsol Honda Team Pol Espargaro, Marc Marquez Monster Energy Yamaha MotoGP Maverick Vinales, Fabio Quartararo Ducati Team Jack Miller, Francesco Bagnaia Red Bull KTM Factory Racing Miguel Oliveira, Brad Binder LCR Honda Takaaki Nakagami, Alex Marquez Tech 3 KTM Factory Racing Danilo Petrucci, Iker Lecuona Pramac Racing Johann Zarco, Jorge Martin Aprilia Racing Team Gresini Aleix Espargaro, Lorenzo Savadori Esponsorama Racing Enea Bastianini, Luca Marini

MotoGP heute live: Portugal-GP im Liveticker von SPOX

Ihr könnt den Großen Preis von Spanien der MotoGP heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Für diesen Fall gibt es den Liveticker von SPOX!

