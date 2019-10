MotoGP von Japan: Das Rennen heute live im TV und Livestream

Am heutigen Sonntag steigt in der MotoGP der große Preis von Japan. Wo und wann Ihr das Rennen heute live im TV sowie im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der in der Gesamtwertung führende Marc Marquez hat sich die Pole Position in Japan gesichert. Seine ersten Verfolger sind Franco Morbidelli und Fabio Quartararo.

MotoGP von Japan: Wann findet das Rennen statt?

Der Große Preis von Japan steigt am heutigen Sonntag (20. Oktober) um 8 Uhr deutscher Zeit. Dann liefern sich die Fahrer auf dem Twin Ring im japanischen Montegi ein Gefecht um die WM-Punkte.

MotoGP in Japan: Das Renen heute live im TV und Livestream

MotoGp von Japan: Die Startaufstellung

Marc Marquez hat sich die Pole in Japan erstmals sichern können und war an den Mikrofonen nach dem Qualifying dementsprechend gut gelaunt. "Das ist meine erste MotoGP-Pole in Motegi. Diese Strecke war ja bislang die einzige, auf der mir das noch nicht gelungen war. Jetzt hat es endlich geklappt. Die Bedingungen waren heute nicht normal, aber ich habe versucht es anzugehen wie immer. Was die Rennpace betrifft, sieht Yamaha stark aus. Mein Ziel ist ein Platz auf dem Podest", sagte der Spanier.

Die Qualifying-Ergebnisse:

Pos. Nr. Fahrer Motorrad 1 93 M. Marquez Honda 2 21 F. Morbidelli Yamaha 3 20 F. Quartararo Yamaha 4 12 M. Vinales Yamaha 5 35 C. Crutchlow Honda 6 43 J. Miller Ducati 7 4 A. Dovizioso Ducati 8 9 D. Petrucci Ducati 9 41 A. Espargaro Aprilia 10 46 V. Rossi Yamaha

Japan-GP: Steckbrief - Daten und Fakten

Steckbrief Streckenname Twin Ring Motegi Länge 4.801 Meter Runden 24 x 4,801 km Distanz 115,224 km

MotoGP: Der WM-Stand

Die Fahrerwertung im Überblick: