MotoGP - San Marino: Training heute live im TV und Livestream

Die MotoGP macht an diesem Wochenende in San Marino halt. Was Ihr über das heutige Training wissen müsst und wo Ihr es im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

MotoGP in San Marino: Wann und wo findet das Training statt?

Das erste Freie Training des GP von San Marino findet am heutigen Freitag um 9.55 Uhr statt, das zweite Training ist für 14.10 Uhr angesetzt.

Austragungsort des Wochenendes ist der Misano World Circuit Marco Simoncelli. Dieser wurde nach Marco Simoncelli benannt, der bei einem MotoGP-Rennen in malaysischen Sepang ums Leben kam.

MotoGP heute live im TV und Livestream

MotoGP: Der Zeitplan in San Marino

Datum Uhrzeit Ereignis Freitag, 13. September 9.55 Uhr 1. Freies Training Freitag, 13. September 14.10 Uhr 2. Freies Training Samstag, 14. September 9.55 Uhr 3. Freies Training Samstag, 14. September 13.30 Uhr 4. Freies Training Samstag, 14. September 14.10 Uhr Qualifying 1 Samstag, 14. September 14.30 Uhr Qualifying 2 Sonntag, 15. September 9.20 Uhr Warm-up Sonntag, 15. September 14 Uhr Rennen

Moto-Serie: Die anderen Termine

Die Termine des Freitags:

Datum Uhrzeit Ereignis Freitag, 13. September 8.20 Uhr 1. Freies Training MotoE Freitag, 13. September 9 Uhr 1. Freies Training Moto3 Freitag, 13. September 10.55 Uhr 1. Freies Training Moto2 Freitag, 13. September 12.35 Uhr 2. Freies Training MotoE Freitag, 13. September 13.15 Uhr 2. Freies Training Moto3 Freitag, 13. September 15.10 Uhr 2. Freies Training Moto2 Freitag, 13. September 16.05 Uhr MotoE E-Pole

Die Termine des Samstags:

Datum Uhrzeit Ereignis Samstag, 14. September 9 Uhr 3. Freies Training Moto3 Samstag, 14. September 10.55 Uhr 3. Freies Training Moto2 Samstag, 14. September 12.35 Uhr Qualifying 1 Moto3 Samstag, 14. September 13 Uhr Qualifying 1 Moto3 Samstag, 14. September 15.05 Uhr Qualifying 1 Moto2 Samstag, 14. September 15.30 Uhr Qualifying 1 Moto2 Samstag, 14. September 16.15 Uhr MotoE Rennen 1

Die Termine des Sonntags:

Datum Uhrzeit Ereignis Sonntag, 15. September 8.20 Uhr Warm-up Moto3 Sonntag, 15. September 8.50 Uhr Warm-up Moto2 Sonntag, 15. September 10.05 Uhr MotoE Rennen 2 Sonntag, 15. September 11 Uhr Rennen Moto3 Sonntag, 15. September 12.20 Uhr Rennen Moto2

MotoGP: Die Sieger des San-Marino-GP

Valentino Rossi und Jorge Lorenzo konnten auf diesem Kurs bereits drei Mal siegen.