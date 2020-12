Mick Schumacher kann sich heute in der Formel 2 den WM-Titel holen. Wie ihm das gelingt und wo Ihr das Rennen im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Mick Schumacher kann sich heute den zweiten großen Titel einer Nachwuchsserie sichern. Nachdem er bereits in der Formel 3 2018 zum Champion gekürt wurde, könnte er heute Weltmeister der Formel 2 werden.

Formel 2: So wird Mick Schumacher heute Weltmeister

Mick Schumacher hat die Entscheidung selbst in der Hand. Auf seinen engsten Konkurrenten Callum Illott hat er 14 Punkte Vorsprung. Im heutigen Sprintrennen erhält der Sieger lediglich 15 Punkte. Illott müsste also das Rennen gewinnen, um seine Chance zu wahren.

Für die Schnellste Rennrunde gibt es noch zwei zusätzliche Punkte einzusacken. Falls sich Illott diese auch holt, müsste Mick Schumacher mindestens Sechster werden.

Schumacher geht dank der Reverse-Grid-Regel von Rang zwei ins Rennen.

© getty

Formel 2: Das Rennen heute live im TV und Livestream

Sowohl Sky als auch der YouTube-Channel der Formel 1 (sogar mit deutschem Kommentar) übertragen das Rennen der Formel 2 heute live. Der Start ist dabei um 13.20 Uhr angesetzt.

Sky bietet seinen Kunden via SkyGo einen Livestream an. Ohne Sky-Abo kann sich via SkyTicket ein Monatspass gekauft werden.

Formel 2: Stand der Gesamtwertung

Platz Fahrer Punkte 1 Mick Schumacher 215 2 Callum Illott 201 3 Yuki Tsunoda 186 4 Robert Schwartzman 171 5 Nikita Masepin 164 6 Christian Lundgaard 149 7 Guanyu Zhou 143,5 8 Louis Deletraz 134 9 Felipe Drugovich 120 10 Luca Ghiotto 104

Formel 2 - Stuck über Mick Schumacher: "Drei Zehntel" schneller

Der frühere Formel-1-Pilot Hans-Joachim Stuck hat gegenüber SPOX erklärt, dass Mick Schumacher durch die Bekanntgabe als neuer Haas-F1-Fahrer für die Saison 2021 drei Zehntel schneller fahren werde.

Der 21-Jährige müsse in der Formel 1 "die Gelegenheit bekommen, in Ruhe lernen zu können. Für einen jungen Mann ist so etwas eine riesige Aufgabe. Wichtig ist zudem, dass die Medien ihn nicht zu früh hochleben lassen."

Man dürfe "nicht erwarten, dass er im Mittelfeld oder sogar vorne mitfahren wird. Der Haas ist kein Mercedes oder Ferrari." Ohnehin sei der Name Schumacher auch eine Bürde, die ihn bis hierher begleitet habe: "Man kann die Leistungen gar nicht hoch genug bewerten. Er wird ja praktisch mit der Lupe beobachtet."

Hier geht es zum vollständigen Interview.

Formel 2: Alle Weltmeister im Überblick

Sobald ein Fahrer in der Formel 2 den Titel holt, darf im darauf folgenden Jahr nicht mehr in der Nachwuchsserie fahren.