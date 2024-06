Nervenstark zu Bronze: Ogunleye holt erste deutsche EM-Medaille

© getty

An diese Form knüpfte die gläubige Wurfspezialistin in der heiligen Stadt Rom zwar nicht an, dennoch reichte es für Edelmetall - auch, weil Ogunleye cool blieb. Im Stadio Olimpico fand die 25-Jährige zunächst überhaupt nicht in den Wettkampf, rettete sich mit 17,87 im dritten Versuch gerade so in den Endkampf. Dort konnte sie sich entscheidend steigern.

Der Glaube treibt Ogunleye auf ihrem Weg an. Als ihre Karriere nach zwei Kreuzbandrissen in der Jugend vor einem frühen Ende stand, vertraute die gebürtige Pfälzerin in sich selbst - und höhere Kräfte. "Ich bin einfach froh, dass mich mein Eindruck damals nicht getäuscht hat, dass der Weg noch nicht zu Ende ist. Dass Gott noch einen Plan hat", hatte die 25-Jährige vor dem Wettkampf der Sportschau erzählt.

Bereits der Start in der für katholische Christen heiligen Stadt war ein wahrer "Push" für Ogunleye, die auch aufgrund ihrer früheren Knieverletzungen auf vom Angleiten auf die mittlerweile verbreitete Drehstoßtechnik umstellte. Mit Erfolg.

Nun will sie auch bei Olympia in Paris angreifen.