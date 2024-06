Leichtathletik EM 2024: Welche deutschen Athleten sind dabei und wie stehen die Chancen auf Medaillen?

Die 26. Leichtathletik-EM wird in diesem Jahr vom 7. bis zum 12. Juni in Rom ausgetragen. Im Stadio Olimpico di Roma stehen 2024 insgesamt 49 Medaillenentscheidungen an.

Bei den vergangenen Europameisterschaften 2022 war Deutschland mit 16 gewonnenen Medaillen das erfolgreichste Team. Wie läuft es in diesem Jahr für die deutschen Athletinnen und Athleten?