"Silber wie ein Sieg für mich": Gesa Felicitas Krause krönt Comeback mit EM-Medaille

Als Jahresschnellste war sie nach Rom gereist, Druck wollte sie sich aber nicht machen. "Jeder würde gerne hören, Gesa Krause ist Mama geworden und zurück - und wird Europameisterin als wäre sie nie weg gewesen. Das klingt für mich auch toll", doch so einfach sei es eben nicht. Sie ließ es aber leicht aussehen.

Im Rennen bewies die 31-Jährige einmal mehr ihr taktisches Können, war stets in Tuchfühlung zur Spitze, ohne selbst Körner als Tempomacherin zu vergeuden. In der zog sie das nun höhere Tempo mit. Am Ende war lediglich Französin Alice Finot (9:16,22) schneller. Krauses Tochter und ihr Partner verfolgten den starken Auftritt daheim vom Sofa.

Lea Meyer, vor zwei Jahren in München überraschende Zweite, als Neunte (9:27,85) sowie Krauses Vereinskollegin Olivia Gürth aus Trier (9:31,98) auf Rang elf rundeten das starke deutsche Ergebnis ab.

Am Vormittag hatte Petros ebenfalls auf Gold geschielt. Als Zweiter war er ins Olympiastadion eingelaufen, vertrat sich dann aber auf einer Bahnbegrenzung und musste schließlich nicht nur den späteren Europameister Yemaneberhan Crippa, sondern auch dessen Landsmann Pietro Riva ziehen lassen.