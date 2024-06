Leichtathletik: Petros holt EM-Bronze im Halbmarathon - Italien dominiert

Nach seinem packenden Schlussspurt mit ungeahnten Hindernissen fiel Amanal Petros im Ziel auf den Rücken und streckte alle Viere von sich. Mit Silber vor Augen und der Hoffnung auf Gold war der deutsche Langstreckenläufer ins Stadio Olimpico eingelaufen - am Ende holte er bei der Leichtathletik-EM in Rom im Halbmarathon die zweite deutsche Bronzemedaille.

"Es bedeutet mir sehr viel. Ich bin sehr, sehr froh", sagte Petros (1:01,07 Stunden) abgekämpft. Auf den letzten Metern im Römer Olympiastadion hatte sich der deutsche Marathon-Rekordler auf einer Bahnbegrenzung vertreten. Pietro Riva zog noch vorbei und setzte nach Italiens "Super Samstag" gemeinsam mit dem neuen Europameister Yemaneberhan Crippa die italienischen Festspiele auch am dritten Wettkampftag fort.

Während die Gastgeber nach der Vormittagssession am Sonntag bereits über 13 Medaillen, darunter sieben goldene, jubeln durften, startete das deutsche Team mühsam in die Europameisterschaften. Neben Petros holte zum Auftakt am Freitag lediglich Yemisi Ogunleye mit ebenfalls Bronze eine weitere Einzelmedaille. Immerhin durften die deutschen Halbmarathon-Teams über Podestplätze jubeln. Petros und Co. wurden Dritte, die von der Einzel-Fünften Melat Kejeta angeführten deutschen Frauen gewannen Silber.

Als sich am Samstag Olympiasieger Marcell Jacbos erneut die europäische Sprint-Krone über 100 m aufsetzte, blieben die deutschen Medaillenträume an anderer Stelle unerfüllt. Insbesondere die deutschen Kugelstoßerinnen enttäuschten: Claudine Vita landete mit 62,65 m auf Rang sechs, Shanice Craft wurde Siebte (61,73) - und Marike Steinacker, immerhin als Europas Jahresbeste nach Italien gereist, fand sich überhaupt nicht zurecht und beendete das Finale mit enttäuschenden 59,72 m auf dem letzten Platz.