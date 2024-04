Nach 38 Jahren: Deutscher Weltrekord im Diskuswerfen geknackt

Schult, heute 63 Jahre alt, hatte seinen Rekord am 6. Juni 1986 für die DDR aufgestellt. In Neubrandenburg schaffte er damals 74,08 Meter und übertraf die vorherige Bestmarke dabei um mehr als zwei Meter - das war 16 Jahre bevor Alekna geboren wurde.

"Ich konnte mich 38 Jahre darauf vorbereiten und wusste, dass es passieren kann", sagte Schult dem SID: "Das ist eine saustarke Leistung."

Alekna nutzte auf dem freien Flugfeld in Ramona bei seinem Rekordwurf perfekte Bedingungen aus, alle seine sechs Versuche landeten jenseits der 70-Meter-Marke. Schon vor gut einer Woche hatte Alekna mit 71,39 m gezeigt, dass er bereits drei Monate vor den Olympischen Spielen in Paris in Topform ist.

Alekna wurde 2022 in München Europameister, war 2022 WM-Zweiter und Dritter bei der WM 2023. Er knüpft mit seinen Erfolgen an die seines Vaters an: Virgilijus Alekna war Olympiasieger 2000 und 2004 - und liegt mit seiner stärksten Weite von 73,88 m auf Rang drei der ewigen Bestenliste.