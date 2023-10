Weltrekord! Kenianer Kiptum verbessert Marathon-Bestzeit in Chicago

Der Kenianer Kelvin Kiptum hat in Chicago den Marathon-Weltrekord pulverisiert und seinen Landsmann Eliud Kipchoge entthront. Der 23-Jährige lief in der US-Metropole in 2:00:35 Stunden gleich 34 Sekunden schneller als Topstar Kipchoge vor einem Jahr in Berlin.

Damit sind binnen 14 Tagen beide Marathon-Weltrekorde deutlich unterboten worden. Am 24. September war in Berlin die Äthiopierin Tigist Assefa in 2:11:53 Stunden mehr als zwei Minuten unter den vorherigen Marke von Brigid Kosgei aus Kenia (2:14:04) geblieben.

Das Frauen-Rennen gewann in Chicago die Niederländerin Sifan Hassan. Ihre 2:13:44 Stunden bedeutete Europarekord und die zweitbeste Zeit der Geschichte.