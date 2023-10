Ironman WM 2023 auf Hawaii heute live, Übertragung: Triathlon WM der Frauen im Free-TV und Livestream

Auch in diesem Jahr findet die Ironman-Weltmeisterschaft wieder statt. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr den Triathlon der Frauen live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

In wenigen Tagen startet der härteste Triathlon der Welt - der Ironman auf Hawaii. Wo Ihr das Rennen live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ironman WM 2023 auf Hawaii heute live: Datum und Austragungsort

Der Ironman der Frauen findet am 14. Oktober auf Hawaii statt. Dabei wird in Kailua-Kona auf der Hauptinsel "Big Island" zunächst 3,86 km geschwommen, dann 180,2 km mit dem Rad gefahren und schließlich 42,195 km gelaufen.

Ironman WM 2023 auf Hawaii heute live: Die Übertragung im TV und Livestream

Gute Nachrichten: Der Die Ironman World Championship der Frauen wird in diesem Jahr im deutschen Free-TV ausgestrahlt. Genauer gesagt übernimmt der Hessische Rundfunk (HR) die Übertragung. Auch ein Livestream wird vom öffentlich-rechtlichen Sender zur Verfügung gestellt. Diesen könnt Ihr dann auf sportschau.de abrufen.

Darüber hinaus wird es auch auf dem YouTube-Kanal "IRONMAN TRIATHLON" eine kostenlose Übertragungsmöglichkeit geben.

Ironman WM 2023 auf Hawaii heute live: Deshalb gehen nur die Frauen in Hawaii an den Start

Zum ersten Mal wird in diesem Jahr auf Hawaii lediglich der Ironman der Frauen ausgetragen. Wie die Organisatoren schon im vergangenen Jahr bekannt gaben, werden die Frauen am 14. Oktober ihre Weltmeisterin wie traditionell in Kailua-Kona ermitteln.

Die Männer hingegen gingen schon vor rund einem Monat außerhalb des Pazifikinsel, im französischen Nizza, an den Start. 2024 soll getauscht werden, die Männer sind dann wieder auf Hawaii zu Gast, die Frauen müssen umziehen.

Unter den Top-Triathleten sorgte die Entscheidung, über die schon länger gemunkelt wurde, für teils harsche Kritik. "Für mich gehört die Ironman-WM nach Hawaii. Da ist unser Sport geboren, dort gehört er hin. Unser Sport lebt von dem Mythos Hawaii", sagte Ex-Weltmeister Patrick Lange der Hessenschau: mit Nachdruck. "Da ist unser Sport geboren, dort gehört er hin." Für Lange ist Profitgier der Grund für die "Revolution": "Die Kuh wird wohl so lange gemolken, bis sie tot umfällt."

Ironman WM 2023 auf Hawaii heute live: Die Infos im Überblick

Wettbewerb: Iron World Championships

Iron World Championships Datum: 114. Oktober 2023

114. Oktober 2023 Ort: Kailua-Kona, Hawaii, USA

Ironman 2023: Die Siegerinnen und Sieger der letzten Jahre

*Nachholtermin 2021 aufgrund der Coronapandemie.