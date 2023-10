Asien-Spiele: Offizieller von Hammer getroffen - Beinbruch

Bei den Asien-Spielen in Hangzhou/China ist es zu einem dramatischen Unfall gekommen. Im Leichtathletik-Stadion wurde ein Offizieller nach dem Versuch des kuwaitischen Athleten Ali Zankawi von einem Wurfhammer getroffen und erlitt einen Schienbeinbruch.

Der 62 Jahre alte Kampfrichter hatte auf einem Stuhl außerhalb des Rings gesessen, als Zankawi bei seinem Versuch den Hammer in das Schutznetz warf. Von dort fiel das Sportgerät auf das Bein des Offiziellen, der stark zu bluten begann. Er wurde anschließend im Krankenhaus operiert und befindet sich in stabilem Zustand.

Zankawi, Silbermedaillengewinner bei den Asienspielen 2006 in Doha, sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe den Offiziellen am Sonntag an seinem Krankenhausbett besucht und sich entschuldigt. Im Stadion war Zankawi als Ersthelfer in Erscheinung getreten und hatte geholfen, die Blutung des Kampfrichters zu stoppen.