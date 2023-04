Leichtathletik-WM 2023: Ort, Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream

Im August diesen Jahres finden die Leichtathletik-Weltmeisterschaften statt. Wir liefern Euch alle Informationen zu der Leichtathletik-WM 2023 und erklären Euch, wer die Wettkämpfe live im TV und Livestream überträgt.

Die Leichtathletik-WM 2023 in Budapest ist die insgesamt 19. Auflage der Leichtathletik-Weltmeisterschaften. An neun Wettkampftagen werden in diesem Jahr 49 Medaillenentscheidungen ausgetragen. Zudem wird auch bei Leichtathletik-WM 2023 die erfolgreichste Nation mit der Team-Trophy geehrt.

Erst im vergangenen Jahr fand in Eugene die letzte Ausgabe der Leichtathletik-WM statt. Die aufgrund der Corona-Pandemie verschobene WM war für die deutschen Athletinnen und Athleten wenig erfolgreich. Nur zwei Medaillen gewann das deutsche Team im vergangenen Jahr: Neben der Goldmedaille von Malaika Mihambo, sorgte die 4x100m Staffel der Frauen mit dem Gewinn der Bronzemedaille für einen Lichtblick.

Die große Medaillenhoffnungen im deutschen Team ist auch in diesem Jahr Malaika Mihambo. Die Olympiasiegerin kann nach ihren Erfolgen in Doha und Eugene in Budapest ihr insgesamt drittes Gold im Weitsprung gewinnen. Und auch Niklas Kaul macht sich berechtigte Hoffnungen auf eine gute Platzierung bei der Leichtathletik-WM 2023. Der amtierende Europameister sicherte sich in Doha 2019 schon einmal die Goldmedaille im Zehnkampf. Wie weit geht es für den Sportler des Jahres in Budapest nach vorne?

Leichtathletik-WM 2023: Ort, Datum, Termin

Die Leichtathletik-WM 2023 findet vom Samstag, den 19. August, bis zum Sonntag, den 27. August, statt. An den neun Wettkampftagen werden insgesamt 49 Medaillen vergeben. Pro Tag stehen mindestens vier Medaillenentscheidungen auf dem Programm, an den beiden finalen Wettkampftagen wird in acht Disziplinen Edelmetall vergeben.

© getty Wie schlägt sich Europameister Niklas Kaul bei der Leichtathletik-WM in Budapest?

Im ungarischen Budapest wird in diesem Jahr die Leichtathletik-WM veranstaltet. Als Austragungsort der meisten Medaillenentscheidungen dient das Nemzeti Atlétikai Központ, das Nationale Leichtathletikzentrum, welches bei der WM Platz für 37.326 Zuschauer bietet.

Zu den Highlights der Leichtathletik-WM zählen auch in diesem Jahr die 100m der Männer und Frauen, die am 20. August um 19.10 Uhr und am 21. August um 21.50 Uhr ausgetragen werden. Ein weiteres Highlight ist in Budapest der Zehnkampf-Wettbewerb der Männer. Das Zehnkampf-Finale ist für den 26. August um terminiert.

Leichtathletik-WM 2023: Ort, Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Leichtathletik-WM 2023

Leichtathletik-WM 2023 Datum: 19. bis 27. August

19. bis 27. August Ort: Budapest, Ungarn

Budapest, Ungarn Stadion: Nemzeti Atlétikai Központ

Nemzeti Atlétikai Központ Medaillenentscheidungen: 49

49 Übertragung im TV: ARD, ZDF, Eurosport

Übertragung im Livestream: ARD, ZDF, discovery+, DAZN

Leichtathletik-WM 2023: Übertragung im TV und Livestream

Die Leichtathletik-WM 2023 in Budapest seht Ihr live im Free-TV. Für die Übertragung der Wettkämpfe zeigen sich gleich drei TV-Sender zuständig. Darüber hinaus bieten sich Euch einige Möglichkeiten die Weltmeisterschaften im Livestream zu erleben.

Zum einen teilen sich in diesem Jahr erneut die ARD und das ZDF die Übertragung der Leichtathletik-WM. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender zeigen das Event zudem im kostenlosen Livestream in den jeweiligen Mediatheken sowie auf sportschau.de und auf zdf.de.

© getty Im Nemzeti Atlétikai Központ in Budapest werden die meisten Wettkämpfe der Leichtathletik-WM ausgetragen.

Eurosport überträgt die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest ebenfalls live im Free-TV. Auf discovery+ findet Ihr alternativ den Livestream des Sportsenders. Den Livestream von Eurosport seht Ihr mit einem kostenpflichtigen discovery+-Abo.

Zugriff auf den Livestream von Eurosport habt Ihr auch mit einem DAZN-Abonnement. Dort seht Ihr das komplette Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2. DAZN bietet Euch mit DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World die Wahl zwischen drei Abo-Modellen. Alle Informationen dazu findet Ihr hier. Neben der Leichtathletik-WM zeigt DAZN auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Primera Division, die Ligue 1, die Serie A, Tennis, Handball, die NBA, die NFL, Boxen und noch viele weitere Sporthighlights.

