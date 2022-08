Die Leichtathletik-Europameisterschaft in München hat heute Tag 5 erreicht. Hier bei SPOX könnt Ihr die wichtigsten Wettkämpfe mitverfolgen.

Am heutigen Freitag stehen bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in München weitere Medaillenentscheidungen auf dem Plan. SPOX bietet die wichtigsten Wettkämpfe an Tag 5 im Liveticker an.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Leichtathletik-EM: Tag 5 der Europameisterschaft in München heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im legendären Münchner Olympiastadion geht es heute so richtig zur Sache! Sowohl die Männer als auch die Frauen kämpfen um Gold, Silber und Bronze - in den Disziplinen Diskuswurf, 1500m, Dreisprung, 3000m Hindernis, 200m und 400m Hürden.

Vor Beginn: Die ersten Leichtathletik-Wettbewerbe gehen bereits um 10 Uhr los, SPOX meldet sich um 20.20 Uhr, wenn die ersten Medaillenentscheidunen anstehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum fünften Tag bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in München.

Leichtathletik-EM: Tag 5 der Europameisterschaft in München heute im TV und Livestream

Gestern war die ARD für die Übertragung verantwortlich, heute ist es wieder das ZDF, das die Wettkämpfe im Free-TV anbietet.

Das ZDF liefert zum fünften Tag bei der Leichtathletik-EM auch zahlreiche Livestreams bei sportstudio.de, so aber auch die ARD mit dem Livestream bei sportschau.de.

Leichtathletik-EM, Tag 5 der Europameisterschaft in München: Der Medaillenspiegel

Rang Nation Gold Silber Bronze Gesamt 1 Deutschland 5 5 1 11 2 Polen 2 3 2 7 Spanien 2 3 2 7 4 Italien 2 1 3 6 5 Griechenland 2 1 0 3 Kroatien 2 1 0 3 7 Niederlande 2 0 2 4 Norwegen 2 0 1 3 9 Großbritannien 1 3 5 9 10 Israel 1 1 2 4