Leichtathletik-WM 2022: Ort, Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream

Noch mehr als ein Monat trennt uns vom Auftakt der Leichtathletik-WM des Jahres 2022. Hier im Artikel geben wir Euch aber bereits jetzt alle notwendigen Informationen bezüglich des Austragungsortes, den Terminen sowie der Übertragung im TV und Livestream.

Nach drei langen Jahren der Wartezeit ist es nun endlich wieder soweit: Die besten Leichtathletinnen und Leichtathleten des Planeten kommen bei einer Weltmeisterschaft zusammen und messen sich in wenigstens einer von insgesamt 27 Disziplinen. Laut den Veranstaltern werden rund 2.000 Sportlerinnen und Sportler aus über 200 Ländern Teil der Spiele sein.

Leichtathletik-WM 2022: Austragungsort

Zum ersten Mal in der 40-jährigen Historie der Leichtathletik-Weltmeisterschaften wird das Turnier in den Vereinigten Staaten ausgetragen. Das insgesamt zehntägige Event soll auf dem Hayward Field der University of Oregon in der Stadt Eugene abgehalten werden. Damit befinden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur wenige Kilometer von der Westküste des Landes entfernt.

Leichtathletik-WM 2022: Datum und Termin

Die eisernen Leichtathletik-Fans unter Euch sollten es bereits wissen: Ursprünglich sollte die bevorstehende Weltmeisterschaft bereits im Jahr 2021 stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie und der Verschiebung zahlreicher weiterer Sportveranstaltungen einigte man sich allerdings darauf, das Turnier um gut ein Jahr nach hinten zu verlegen.

Nun soll das Event also am 15. Juli seinen Anfang nehmen. Insgesamt zehn Tage dürfen wir uns von diesem Datum an auf Leichtathletik auf höchstem Niveau freuen. Doch auch nach Ablauf des Turniers hat die Leichtathletik-Welt noch genügend für Euch im Angebot. Denn: Bereits am 15. August beginnt die Europameisterschaft.

Den exakten Ablauf aller Turniertage, könnt Ihr der offiziellen Oregon22-Website entnehmen.

Leichtathletik-WM 2022: Übertragung im TV und Livestream

Wer wird die Leichtathletik-WM 2022 live im TV und Livestream übertragen? Diese Frage ist nach derzeitigem Stand noch unbeantwortet. Sobald es neue Informationen dazu gibt, bringen wir diesen Artikel auf den neuesten Stand.

Leichtathletik-WM 2022: Die Austragungsorte der letzten Jahre