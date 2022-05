Im August diesen Jahres findet die Leichtathletik-EM 2022 statt. Wir liefern Euch Informationen zu Ort, Datum, Termin und hier erfahrt Ihr alle Informationen zu der Übertragung des Events im TV und Livestream.

Allen Sportfans erwartet mit der Leichtathletik-EM in diesem Sommer ein echtes Highlight. Die Leichtathletik-EM 2022 ist die insgesamt 25. Auflage des Events. Seit 1934 werden regelmäßig Leichtathletik-Europameisterschaft ausgetragen. Seit dem Jahr 2010 werden die Europameisterschaften alle zwei Jahre ausgetragen. Die EM in Paris 2020 musste aufgrund der Corona-Pandemie jedoch abgesagt werden.

Leichtathletik-EM 2022: Ort, Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos

Die Leichtathletik-EM findet in diesem Jahr in Deutschland statt! Als Austragungsort der EM 2022 dient das Olympiastadion in München. Vom 15. bis zum 21. August finden in dem altehrwürdigen Stadion die Wettkämpfe statt. Zum insgesamt zweiten Mal ist München der Gastgeber einer Leichtatheltik-EM. Auch im Jahr 2002 kämpften die Athletinnen und Athleten im Olympiastadion um die Medaillen.

Bei der diesjährigen EM werden insgesamt 50 Medaillenentscheidungen stattfinden. Über 1500 Athletinnen und Athleten werden sich im August 2022 in München um Gold, Silber und Bronze streiten. Neben den klassischen Laufdisziplinen duellieren sich die Sportlerinnen und Sportler beispielweise auch im Zehnkampf, Weitsprung oder im Diskuswerfen.

© getty Malaika Mihambo konnte vor vier Jahren in Berlin schon die Goldmedaille bei der EM holen. Gelingt Ihr das in diesem Jahr vor heimischer Kulisse erneut?

Einer der großen Stars in der Leichtathletikszene ist Malaika Mihambo. Die Deutsche zählt im Weitsprung zur absoluten Topelite. Mihambo gewann vor vier Jahren bei der EM in Berlin schon die Goldmedaille. Neben der Goldmedaille bei der WM in Doha und der Goldmedaille bei Olympia im vergangen Jahr in Tokio, ist dieser Erfolg der Größte in ihrer Karriere.

Die Blicke werden im August sicherlich auch auf Armand Duplantis gerichtet sein. Der Schwede dominiert seit Jahren im Stabhochsprung und stellt in dieser Disziplin einen Weltrekord nach dem anderen auf. Kann auch er in München seinen zweiten Europameistertitel holen?

Die Leichtathletik-EM 2022 zeigt die ARD und das ZDF vom 15. bis zum 21. August live im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben sich umfangreiche Übertragungsrechte des Events gesichert und werden täglich live aus München berichten.

Die ARD und das ZDF bieten Euch zudem die Möglichkeit die Leichtathletik-EM in kostenlosen Livestreams zu verfolgen. Diese findet Ihr in den jeweiligen Mediatheken der Sender und auf sportschau.de, sowie zdfsport.de. Neben der TV-Übertragung könnt Ihr dort weitere Wettkämpfe im Livestream verfolgen.

