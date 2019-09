Leichtathletik-WM - Tag 1: Krause läuft ins Finale - Coleman lässt die Muskeln spielen

Medaillenhoffnung Gesa Felicitas Krause hat den deutschen Leichtathleten mit dem souveränen Einzug ins 3000-m-Hindernis-Finale einen gelungenen Auftakt in die Wüsten-WM von Katar beschert, der umstrittene US-Sprintstar Christian Coleman unterstrich unterdessen seine Gold-Ambitionen.

Krause hinterließ am Freitagabend als Gesamtdritte der Vorläufe einen starken Eindruck, der nach drei verpassten Dopingtests ins Zwielicht geratene Coleman blieb als Einziger in der ersten 100-m-Runde unter zehn Sekunden.

"Ziel war es, sich direkt für das Finale zu qualifizieren und ein paar Körner zu sparen - ich bin zufrieden", sagte Krause (Trier), nachdem sie vor nur rund 10.000 Zuschauern bei trotz riesiger Klimaanlage drückender Hitze das erste Etappenziel erreicht und das Ticket für die Entscheidung am Montag (20.50 Uhr) gebucht hatte: "Mit der Medaille wird es natürlich schwer, wir haben hier grandiose Mädels am Start. Aber man freut sich auf die Herausforderung."

Im zweiten von drei Ausscheidungsrennen konnte sich die 27 Jahre alte Europameisterin an die Fersen von Weltrekordlerin Beatrice Chepkoech heften, die von Beginn an Tempo machte. Dicht hinter Chepcoech (9:18,01) und Beatrice Frerichs aus den USA (9:18,42) kam Krause in 9:18,82 Minuten ins Ziel, musste ihren dritten Platz und damit den direkten Finalplatz aber noch gegen die Dänin Anna Emilie Möller verteidigen, die mit dem Landesrekord von 9:18,92 Minuten dicht aufkam.

Emma Coburn im ersten Vorlauf auf Rang zwei

Titelverteidigerin Emma Coburn (USA) landete im ersten Vorlauf auf Platz zwei (9:23,40) hinter Peruth Chemutai aus Uganda (9:21,98). Olympiasiegerin Ruth Jebet (Bahrain) fehlt in Doha nach einer Suspendierung wegen eines positiven Dopingtests.

Die 27 Jahre alte Krause hatte bei der WM 2015 in Peking Bronze geholt. Zwei Jahre später war sie im Finale von London in starker Form unverschuldet gestürzt.

Coleman sprintet mühelos ins Halbfinale

"Es hat sich großartig angefühlt", hatte zuvor Coleman gesagt und das Interview noch schneller als seinen 100-m-Aufgalopp beendet. In 9,98 Sekunden zog der Topfavorit mühelos ins Halbfinale ein, das am Samstag um 17.45 Uhr MESZ dreieinhalb Stunden vor dem Finale ausgetragen wird. Coleman hatte vor der WM dreimal Dopingtests innerhalb eines Jahres versäumt, aus formalen Gründen entging er jedoch einer Sperre.

Auch der 37 Jahre alte Titelverteidiger Justin Gatlin (USA) erreichte in 10,06 Sekunden problemlos die Vorschlussrunde. Ein deutscher Sprinter war in Doha nicht am Start.

Weltrekordentwicklung im 100-Meter-Lauf: Die schnellsten Männer aller Zeiten © getty 1/15 Am 28. September steigt bei der Leichtathletik-WM in Doha mit dem Finale im 100-Meter-Lauf eines der Highlights. SPOX blickt auf die Meilensteine der Weltrekordentwicklung der schnellsten Männer der Welt zurück. © getty 2/15 Der erste Weltrekord über 100 Meter wurde vor 107 Jahren festgehalten. Am 6. Juli 1912 benötigte der US-Amerikaner Donald Lippincott in Stockholm für die Königsdisziplin der Sprinter 10,6 Sekunden. © getty 3/15 Der erste ganz große Name taucht in der Weltrekordliste 1936 auf. Der US-Amerikaner Jesse Owens, der Held der Olympischen Spiele von Berlin, löste im Juni 1936 in Chicago in 10,2 Sekunden den Japaner Takayoshi Yoshioka (10,3) ab. © imago images 4/15 Owens' Weltrekord hielt 20 Jahre. Allerdings gelang es in dieser Zeit gleich mehreren Sprintern, die 100 Meter ebenfalls in 10,2 Sekunden zurückzulegen. Unter anderem schaffte dies der Deutsche Heinz Fütterer (Bild) im Oktober 1954 in Yokohama. © getty 5/15 Willie Williams (USA) knackte den Owens-Rekord in 10,01 Sekunden im August 1956 in Berlin. Knapp vier Jahre später, im Juni 1960 in Zürich, unterbot der Deutsche Armin Hary (Bild) den Rekord - 100 Meter in exakt 10 Sekunden! © imago images 6/15 Harys Bestmarke hielt acht Jahre. Im Juni 1968 (Sacramento) und im Oktober 1968 (Mexico City) sprintete Jim Hines (USA) die 100 Meter als erster Mensch überhaupt in mittlerweile elektronisch gestoppten unter zehn Sekunden (9,95). © getty 7/15 Nachdem Calvin Smith (USA/9,93 Sekunden) im Juli 1983 in Colorado Springs den Weltrekord an sich gerissen hatte, schlug 1987 Ben Johnson (Bild) aus Kanada wie eine Bombe in der Welt der Sprinter ein. © getty 8/15 Bei der WM in Rom 1987 flitzte er die 100 Meter in einer fabelhaften Zeit von 9,83 Sekunden. Bei Olympia 1988 in Seoul unterbot Johnson diese Marke sogar noch einmal - 9,79 Sekunden! © imago images 9/15 Wenige Tage nach seinem "Jahrhundertlauf" folgte der Skandal. Johnson wurde des Dopings überführt, seine Rekorde tauchen deshalb in keiner offiziellen Liste auf. © getty 10/15 Der Weltrekord von Smith wurde schließlich im September 1988 in Seoul von Carl Lewis (Bild) gebrochen. Der US-Amerikaner benötigte 9,92 Sekunden. © getty 11/15 Leroy Burrell (USA, Bild) knöpfte Lewis im Juni 1991 in New York den Rekord ab. Lewis konterte nur zwei Monate später in Tokio (9,86). Burrell blieb dran und holte sich drei Jahre später, im Juli 1994 in Lausanne, den Weltrekord in 9,85 Sekunden zurück. © getty 12/15 Donovan Bailey (Bild) in 9,84 Sekunden (CAN, Juli 1996 in Atlanta) und Maurice Greene in 9,79 Sekunden (USA, Juni 1999 in Athen) brachen den Weltrekord, ehe sechs Jahre später die Dominanz der Jamaikaner begann. © getty 13/15 Asafa Powell hieß der erste Super-Sprinter aus der Karibik. Im Juni 2005 (Athen), im Juni 2006 (Gateshead) und im August 2006 (Zürich) lief er die 100 Meter jeweils in 9,77 Sekunden. Im September 2007 verbesserte er seinen eigenen Rekord in Rieti (9,74). © getty 14/15 Dann betrat Usain Bolt die große Bühne. Der Jamaikaner aus Sherwood Content stellte im Mai 2008 in New York City (9,72 Sekunden) und im August 2008 bei Olympia in Peking (9,69 Sekunden) Weltrekorde auf. © getty 15/15 Am 16. August 2009 folgte bei der WM im Olympiastadion in Berlin der ganz große "Blitzeinschlag". Bolt stellte in magischen 9,58 Sekunden den bis heute gültigen Weltrekord über 100 Meter auf. Ein Rekord für die Ewigkeit?

Lisa Ryzih erreicht Stabhochsprung-Finale

Im Stabhochsprung schaffte die frühere Vize-Europameisterin Lisa Ryzih (Ludwigshafen) den Finaleinzug, die seit dem Vorjahr mit einem Defibrillator springende Katharina Bauer (Leverkusen) schied hingegen in der Qualifikation aus. Ryzih übersprang an ihrem 31. Geburtstag 4,60 m und darf am Sonntag (19.40 Uhr MESZ) wieder mitmischen.

Bauer scheiterte dreimal an ihrer Anfangshöhe von 4,20 m. "Das Einspringen war eigentlich gut. Ich weiß gerade noch nicht, was hier eigentlich passiert ist", sagte die 29-Jährige.

Überraschend ins Hochsprung-Finale schaffte es die deutsche Vizemeisterin Imke Onnen (Hannover) mit den geforderten 1,94 m. "Ich habe mich tierisch gefreut, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, da sind dann alle Dämme gebrochen", sagte die 25-Jährige.

Die Dortmunderin Christina Honsel war mit 1,90 m chancenlos. Ins Halbfinale über 400 m Hürden rannte der Frankfurter Luke Campbell in 50,20 Sekunden, der Sindelfinger Constantin Preis (50,93) schied aus.

Trost direkt für das Halbfinale qualifiziert

Als erste Deutsche war Katharina Trost (München) in die nächste WM-Runde eingezogen. In ihrem Vorlauf über 800 m reichten der 24-Jährigen 2:01,45 Minuten für Platz zwei und die direkte Qualifikation für das Halbfinale am Samstag (18.15 Uhr MESZ). Die deutsche Meisterin Christina Hering schied hingegen aus.

Ebenfalls nach dem Vorlauf beendet war der Wettkampf für Richard Ringer (Rehlingen) und Sam Parsons (Frankfurt/Main), die über 5000 m chancenlos waren.