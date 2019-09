Leichtathletik-WM 2019 in Doha: Harting doch dabei! Das ist der deutsche Kader

71 deutsche Leichtathleten werden bei der WM in Doha (ab dem 27. September LIVE im Eurosport-Channel auf DAZN) an den Start gehen. Trotz zuletzt durchwachsener Leistungen und kritischer Aussagen befindet sich auch Diskus-Olympiasieger Christoph Harting darunter.

Für Aufsehen sorgte Christoph Harting zuletzt durch despektierliche Aussagen außerhalb des Diskusrings, einen WM-Start ließ er gar offen - nun befindet sich der Olympiasieger trotz durchwachsener Leistungen im Vorfeld doch noch im Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) für die Weltmeisterschaft in Doha. Neben dem Berliner schickt der DLV 70 weitere Athleten in der Wüste auf Medaillenjagd (27. September bis 6. Oktober).

Harting hatte sich nach seiner Nullnummer bei den deutschen Meisterschaften trotz erfüllter Norm (66,01 m) nicht festlegen wollen, ob er überhaupt nach Katar reist - um seine Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2020 nicht zu gefährden.

Zuletzt hatte er sich immer wieder mit Rückenproblemen herumgeplagt, beim ISTAF Anfang September in Berlin erreichte er nur den neunten und letzten Rang und musste den Wettkampf vorzeitig beenden.

Harting mit irritierenden Aussagen

Schon seit seinem Goldcoup in Rio vor drei Jahren sucht Harting nach seiner Form. Für die WM 2017 konnte sich der Hüne nicht qualifizieren, bei der Heim-EM im Vorjahr leistete er sich in der Qualifikation auch drei ungültige Versuche.

Aufgefallen war er hingegen durch irritierende Aussagen. Deutsche Meisterschaften seien "die letzte Erpressungsmöglichkeit der deutschen Leichtathletik", sagte er der Berliner Zeitung vor DM-Start und kritisierte damit den Qualifikationsmodus des DLV für Tokio.

Anschließend hatte es in Berlin ein klärendes Gespräch mit Idriss Gonschinska, DLV-Generaldirektor Sport, und Diskus-Bundestrainer Marko Badura gegeben, bei der ersten Nominierungsrunde Anfang August war Harting nicht berücksichtigt worden.

Speerwerfer machen Hoffnung auf Medaillen

Die großen Medaillenhoffnungen in Katar sind im deutschen Lager aber sowieso andere - allen voran die starken Speerwerfer. Weltmeister Johannes Vetter ist als Titelverteidiger mit einer Wildcard dabei, dazu kommen Olympiasieger Thomas Röhler, der deutsche Meister Andreas Hofmann und Julian Weber. Der formschwache Bernhard Seifert verzichtete zugunsten Webers auf seinen Startplatz.

Auch Weitsprung-Star Malaika Mihambo darf in Doha mit großen Ambitionen an den Start gehen, mit 7,16 m ist sie Jahresweltbeste. Über 100 m hatte die 25-Jährige die WM-Norm ebenfalls geknackt, in Katar wird sie sich aber auf ihre Spezialdisziplin konzentrieren.

Dazu hatten Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause und Lauf-Ass Konstanze Klosterhalfen zuletzt mit starken Leistungen geglänzt, Klosterhalfen befindet sich sowohl über 1500 m als auch über 5000 m im DLV-Aufgebot. Aussichtsreich gehen auch die Zehnkämpfer Kai Kazmirek und Niklas Kaul, Siebenkämpferin Carolin Schäfer, Kugelstoßerin Christina Schwanitz und Speerwerferin Christin Hussong in die WM.

David Storl muss verletzungsbedingt passen

Der DLV hat aber auch namhafte Ausfälle zu beklagen. Ex-Kugelstoß-Weltmeister David Storl und die WM-Dritte Pamela Dutkiewicz, WM-Dritte im Hürdensprint, hatten die Saison bereits verletzungsbedingt abgebrochen.

Auch Hochspringerin Marie-Laurence Jungfleisch und Dreispringerin Kristin Gierisch verzichten auf einen Start in Doha. Im Zehnkampf fehlen Vizeweltmeister Rico Freimuth und Europameister Arthur Abele.

"Wir werden in Doha ein gut vorbereitetes deutsches Team sehen", sagte DLV-Cheftrainer Alexander Stolpe: "Trotz des Ausfalls einiger Leistungsträger freue ich mich auf den Saison-Höhepunkt."

Bei der WM vor zwei Jahren in London hatten die deutschen Leichtathleten fünfmal Edelmetall gewonnen (einmal Gold, zweimal Silber, zweimal Bronze).

Das deutsche WM-Aufgebot im Überblick

FRAUEN:

100 Meter: Lisa-Marie Kwayie (Neuköllner SF), Gina Lückenkemper (SCC Berlin), Tatjana Pinto (LC Paderborn)

200 Meter: Lisa-Marie Kwayie (Neuköllner SF), Tatjana Pinto (LC Paderborn), Jessica-Bianca Wessolly (MTG Mannheim)

4x100 Meter: Yasmin Kwadwo (TSV Bayer 04 Leverkusen), Lisa-Marie Kwayie (Neuköllner SF), Gina Lückenkemper (SCC Berlin), Jennifer Montag (TSV Bayer 04 Leverkusen), Lisa Nippgen (MTG Mannheim), Tatjana Pinto (LC Paderborn)

800 Meter: Christina Hering (LG Stadtwerke München), Katharina Trost (LG Stadtwerke München)

1.500 Meter: Caterina Granz (LG Nord Berlin), Hanna Klein (SG Schorndorf 1846), Konstanze Klosterhalfen (TSV Bayer 04 Leverkusen)

5.000 Meter: Hanna Klein (SG Schorndorf 1846), Konstanze Klosterhalfen (TSV Bayer 04 Leverkusen), Alina Reh (SSV Ulm 1846)

10.000 Meter: Alina Reh (SSV Ulm 1846)

100 Meter Hürden: Cindy Roleder (SV Halle)

400 Meter Hürden: Carolina Krafzik (VfL Sindelfingen)

3.000 Meter Hindernis: Gesa Felicitas Krause (Silvesterlauf Trier e.V.)

20 Kilometer Gehen: Saskia Feige (SC Potsdam)

Hochsprung: Imke Onnen (Hannover 96)

Stabhochsprung: Katharina Bauer (TSV Bayer 04 Leverkusen), Lisa Ryzih (ABC Ludwigshafen)

Weitsprung: Malaika Mihambo (LG Kurpfalz)

Dreisprung: Neele Eckhardt (LG Göttingen)

Kugelstoßen: Sara Gambetta (SV Halle), Alina Kenzel (VfL Waiblingen), Christina Schwanitz (LV 90 Erzgebirge)

Diskuswurf: Nadine Müller (SV Halle), Kristin Pudenz (SC Potsdam), Claudine Vita (SC Neubrandenburg)

Speerwurf: Annika Marie Fuchs (SC Potsdam), Christin Hussong (LAZ Zweibrücken)

Siebenkampf: Carolin Schäfer (LG Eintracht Frankfurt)

MÄNNER:

4x100 Meter: Patrick Domogala (MTG Mannheim), Joshua Hartmann (ASV Köln), Michael Pohl (Sprintteam Wetzlar), Julian Reus (LAC Erfurt TopTeam), Roy Schmidt (SC DHfK Leipzig), Marvin Schulte (SC DHfK Leipzig)

800 Meter: Marc Reuther (LG Eintracht Frankfurt)

1.500 Meter: Amos Bartelsmeyer (LG Eintracht Frankfurt)

5.000 Meter: Sam Parsons (LG Eintracht Frankfurt), Richard Ringer (LC Rehlingen)

20 Kilometer Gehen: Nils Brembach (SC Potsdam), Christopher Linke (SC Potsdam), Hagen Pohle (SC Potsdam)

50 Kilometer Gehen: Carl Dohmann (SCL Heel Baden-Baden), Jonathan Hilbert (LG Ohra Energie), Nathaniel Seiler (TV Bühlertal)

400 Meter Hürden: Luke Campbell (LG Eintracht Frankfurt), Constantin Preis (VfL Sindelfingen)

3.000 Meter Hindernis: Karl Bebendorf (Dresdner SC 1898), Martin Grau (LAC Erfurt TopTeam)

Hochsprung: Mateusz Przybylko (TSV Bayer 04 Leverkusen)

Stabhochsprung: Torben Blech (TSV Bayer 04 Leverkusen), Raphael Holzdeppe (LAZ Zweibrücken), Bo Kanda Lita Baehre (TSV Bayer 04 Leverkusen)

Diskuswurf: Christoph Harting (SCC Berlin), Martin Wierig (SC Magdeburg), David Wrobel (SC Magdeburg)

Speerwurf: Andreas Hofmann (MTG Mannheim), Thomas Röhler (LC Jena), Johannes Vetter (Wildcard; LG Offenburg), Julian Weber (USC Mainz)

Zehnkampf: Niklas Kaul (USC Mainz), Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied), Tim Nowak (SSV Ulm 1846)

MIXED:

4x400 Meter: Luna Bulmahn (VfL Eintracht Hannover), Karolina Pahlitzsch (SV Preußen Berlin), Nelly Schmidt (LT DSHS Köln), Tobias Lange (TSV Bayer 04 Leverkusen), Manuel Sanders (LG Olympia Dortmund), Marvin Schlegel (LAC Erdgas Chemnitz)