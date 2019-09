Leichtathletik-WM: Zeitplan und Entscheidungen bei der Weltmeisterschaft in Doha, Katar

Zehn Tage dauert die Leichtathletik-WM in Doha, 48 Entscheidungen wird es geben. SPOX liefert euch den kompletten Zeitplan und verrät, welche deutschen Athleten die größten Chancen auf eine Medaille haben.

Leichtathletik-WM, Tag 1: Freitag, 27. September 2019

Am ersten Tag steht lediglich eine Medaillen-Entscheidung an. Im Marathon der Frauen wird das erste Mal Edelmetall bei der WM in Doha vergeben.

Disziplin Geschlecht Uhrzeit Bemerkung Weitsprung Männer 15.30 Uhr Qualifikation 100 Meter Männer 15.35 Uhr Vor-Qualifikation Hammerwurf Frauen 15.40 Uhr Qualifikation A 800 Meter Frauen 16.10 Uhr 1. Runde Stabhochsprung Frauen 16.30 Uhr Qualifikation 100 Meter Männer 17.05 Uhr 1. Runde Hammerwurf Frauen 17.10 Uhr Qualifikation B Hochsprung Frauen 17.40 Uhr Qualifikation 3.000 Meter Hindernis Frauen 18 Uhr 1. Runde Dreisprung Männer 18.25 Uhr Qualifikation 5.000 Meter Männer 18.55 Uhr 1. Runde 400 Meter Hürden Männer 19.30 Uhr 1. Runde Marathon Frauen 23 Uhr ENTSCHEIDUNG

Leichtathletik-WM, Tag 2: Samstag, 28. September 2019

Am Samstag gibt es das erste große Highlight der WM. Titelverteidiger über die 100 Meter ist Justin Gatlin, doch der 37-Jährige fehlte zuletzt angeschlagen. So gilt der WM-Zweite von 2017 und dieses Jahr Saisonbeste, Christian Coleman (9,81 Sekunden) als heißester Anwärter auf Gold.

Disziplin Geschlecht Uhrzeit Bemerkung Diskuswurf Männer 15.15 Uhr Qualifikation A 100 Meter Frauen 15.30 Uhr 1. Runde 800 Meter Männer 16.05 Uhr 1. Runde Stabhochsprung Männer 16.30 Uhr Qualifikation Diskuswurf Männer 16.45 Uhr Qualifikation B 400 Meter Hürden Männer 17.05 Uhr Halbfinale 100 Meter Männer 17.45 Uhr Halbfinale 800 Meter Frauen 18.15 Uhr Halbfinale Hammerwurf Frauen 18.25 Uhr ENTSCHEIDUNG Weitsprung Männer 19.40 Uhr ENTSCHEIDUNG 10.000 Meter Frauen 20.10 Uhr ENTSCHEIDUNG 100 Meter Männer 21.15 Uhr ENTSCHEIDUNG 50 Kilometer Gehen Männer 22.30 Uhr ENTSCHEIDUNG 50 Kilometer Gehen Frauen 22.30 Uhr ENTSCHEIDUNG

Leichtathletik-WM, Tag 3: Sonntag, 29. September 2019

Am Sonntag liegt der Fokus auf den schnellen Frauen. Können die Jamaikanerinnen zurückschlagen? In Elaine Thompson (10,73 Sekunden) und Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,73) stellt die Karibik-Insel die beiden schnellsten Frauen in diesem Jahr.

Disziplin Geschlecht Uhrzeit Bemerkung 200 Meter Männer 19.05 Uhr 1. Runde Stabhochsprung Frauen 19.40 Uhr ENTSCHEIDUNG 100 Meter Frauen 20.20 Uhr Halbfinale Dreisprung Männer 20.45 Uhr ENTSCHEIDUNG 800 Meter Männer 20.55 Uhr Halbfinale 4x400 Meter Mixed 21.35 Uhr ENTSCHEIDUNG 100 Meter Frauen 22.20 Uhr ENTSCHEIDUNG 20 Kilometer Gehen Frauen 22.30 Uhr ENTSCHEIDUNG

Leichtathletik-WM, Tag 4: Montag, 30. September 2019

Medaillenchancen für den DLV? Christoph Harting, Olympiasieger von 2016 im Diskuswerfen, blieb zwar in diesem Jahr deutlich hinter den Erwartungen zurück, doch dem 29-Jährigen ist immer ein großer Wurf zuzutrauen.

Bessere Chancen besitzt da Gesa Krause, die über 3.000 Meter Hindernis, die Beste in diesem Jahr war.

Disziplin Geschlecht Uhrzeit Bemerkung Speerwurf Frauen 15.30 Uhr Qualifikation A 200 Meter Frauen 16.05 Uhr 1. Runde Speerwurf Frauen 17 Uhr Qualifikation B 400 Meter Frauen 17.20 Uhr 1. Runde 110 Meter Hürden Männer 19.05 Uhr 1. Runde Hochsprung Frauen 19.30 Uhr ENTSCHEIDUNG 200 Meter Männer 19.50 Uhr Halbfinale Diskuswurf Männer 20.15 Uhr ENTSCHEIDUNG 5.000 Meter Männer 20.20 Uhr ENTSCHEIDUNG 3.000 Meter Hindernis Frauen 20.50 Uhr ENTSCHEIDUNG 800 Meter Frauen 21.10 Uhr ENTSCHEIDUNG 400 Meter Hürden Männer 21.40 Uhr ENTSCHEIDUNG

Leichtathletik-WM, Tag 5: Dienstag, 1. Oktober 2019

Auch im Speerwerfen der Frauen könnte für den DLV etwas gehen. Mit Christin Hussong, die 2018 in Berlin Europameisterin wurde, haben die Deutschen ein heißes Eisen im Feuer. Nur vier Damen warfen in diesem Jahr weiter als die 25-Jährige. Die Chance auf eine Medaille ist also gegeben.

Disziplin Geschlecht Uhrzeit Bemerkung Hammerwurf Männer 15.30 Uhr Qualifikation A 400 Meter Männer 15.35 Uhr 1. Runde Hochsprung Männer 15.50 Uhr Qualifikation 400 Meter Hürden Frauen 16.30 Uhr 1. Runde Hammerwurf Männer 17 Uhr Qualifikation B 3.000 Meter Hindernis Männer 17.15 Uhr 1. Runde Stabhochsprung Männer 19.05 Uhr ENTSCHEIDUNG 400 Meter Frauen 19.50 Uhr Halbfinale Speerwurf Frauen 20.20 Uhr ENTSCHEIDUNG 200 Meter Frauen 20.35 Uhr Halbfinale 800 Meter Männer 21.10 Uhr ENTSCHEIDUNG 200 Meter Männer 21.40 Uhr ENTSCHEIDUNG

Leichtathletik-WM, Tag 6: Mittwoch, 2. Oktober 2019

Tag sechs steht im Fokus der Mehrkämpfer - und auch hier gibt es realistische deutsche Medaillenhoffnungen. Mit Niklas Kaul und Kai Kazmirek rechnen sich gleich zwei Deutsche Chancen auf Edelmetall im Zehnkampf aus. Etwas schwerer dürfte es Carolin Schäfer im Siebenkampf haben, vielleicht kann sie aber doch ihren Silber-Coup von vor zwei Jahren wiederholen.

Disziplin Geschlecht Uhrzeit Bemerkung Zehnkampf Männer 15.35 Uhr 100 Meter Kugelstoßen Frauen 15.45 Uhr Qualifikation Siebenkampf Frauen 16.05 Uhr 100 Meter Hürden Zehnkampf Männer 16.30 Uhr Weitsprung 1.500 Meter Frauen 16.35 Uhr 1. Runde Diskuswurf Frauen 17 Uhr Qualifikation A Siebenkampf Frauen 17.15 Uhr Hochsprung 5.000 Meter Frauen 17.25 Uhr Vorlauf Zehnkampf Männer 17.50 Uhr Kugelstoßen Diskuswurf Frauen 18.25 Uhr Qualifikation B 110 Meter Hürden Männer 19.05 Uhr Halbfinale Siebenkampf Frauen 19.30 Uhr Kugelstoßen 400 Meter Männer 19.35 Uhr Halbfinale 400 Meter Hürden Frauen 20.05 Uhr Halbfinale Hammerwurf Männer 20.40 Uhr ENTSCHEIDUNG Siebenkampf Frauen 20.50 Uhr 200 Meter 200 Meter Frauen 21.35 Uhr ENTSCHEIDUNG 110 Meter Hürden Männer 22 Uhr ENTSCHEIDUNG Zehnkampf Männer 22.15 Uhr 400 Meter

Leichtathletik-WM, Tag 7: Donnerstag, 3. Oktober 2019

Die Entscheidung im Sieben- und Zehnkampf fällt aber natürlich erst am Donnerstag. Aus deutscher Sicht sollte man auch ein Auge auf das Kugelstoßen der Frauen werfen. Christina Schwanitz gewann bereits 2013 (Silber) und 2015 (Gold) Edelmetall und auch in diesem Jahr stießen nur vier Frauen die Kugel weiter als Schwanitz.

Disziplin Geschlecht Uhrzeit Bemerkung Zehnkampf Männer 15.35 Uhr 110 Meter Hürden Dreisprung Frauen 15.40 Uhr Qualifikation Zehnkampf Männer 16.30 Uhr Diskuswurf Siebenkampf Frauen 17.15 Uhr Weitsprung Zehnkampf Männer 18.05 Uhr Stabhochsprung Kugelstoßen Männer 18.20 Uhr Qualifikation A Siebenkampf Frauen 19.10 Uhr Stabhochsprung Kugelstoßen Männer 19.40 Uhr Qualifikation B 1.500 Meter Männer 21 Uhr 1. Runde Zehnkampf Männer 21.05 Uhr Speerwurf Kugelstoßen Frauen 21.35 Uhr ENTSCHEIDUNG 1.500 Meter Frauen 22 Uhr Halbfinale 400 Meter Frauen 22.50 Uhr ENTSCHEIDUNG Siebenkampf Frauen 23.05 Uhr 800 Meter, ENTSCHEIDUNG Zehnkampf Männer 23.25 Uhr 1.500 Meter, ENTSCHEIDUNG

Leichtathletik-WM, Tag 8: Freitag, 4. Oktober 2019

Nach Platz vier bei der EM in Berlin soll es nun für Claudine Vita für eine Medaille im Diskuswurf reichen. Die Tochter angolanischer Eltern steht auf Platz der Weltbestenliste.

Disziplin Geschlecht Uhrzeit Bemerkung 1.500 Meter Männer 19.05 Uhr Halbfinale Hochsprung Männer 19.15 Uhr ENTSCHEIDUNG 4x100 Meter Frauen 19.40 Uhr Vorlauf Diskuswurf Frauen 20 Uhr ENTSCHEIDUNG 4x100 Meter Männer 20.05 Uhr Vorlauf 400 Meter Hürden Frauen 20.30 Uhr ENTSCHEIDUNG 3.000 Meter Hindernis Männer 20.45 Uhr ENTSCHEIDUNG 400 Meter Männer 21.20 Uhr ENTSCHEIDUNG 20 Kilometer Gehen Männer 22.30 Uhr ENTSCHEIDUNG

Leichtathletik-WM, Tag 9: Samstag, 5. Oktober 2019

Es ist Tradition, am letzten Wochenende finden vor allem die Staffel-Wettbewerbe statt. Zuvor gibt es aber auch die Entscheidung im Dreisprung, wo Kristin Gierisch zumindest im Dunstkreis der Medaillen landen dürfte.

Disziplin Geschlecht Uhrzeit Bemerkung Speerwurf Männer 15.30 Uhr Qualifikation A 100 Meter Hürden Frauen 16.15 Uhr Vorlauf Weitsprung Frauen 16.50 Uhr Qualifikation Speerwurf Männer 17 Uhr Qualifikation B 4x400 Meter Frauen 18.55 Uhr Vorlauf 4x400 Meter Männer 19.25 Uhr Vorlauf Dreisprung Frauen 19.35 Uhr ENTSCHEIDUNG 1.500 Meter Frauen 19.55 Uhr ENTSCHEIDUNG 5.000 Meter Frauen 20.25 Uhr ENTSCHEIDUNG 4x100 Meter Frauen 21.05 Uhr ENTSCHEIDUNG 4x100 Meter Männer 21.15 Uhr ENTSCHEIDUNG Marathon Männer 22.59 Uhr ENTSCHEIDUNG

Leichtathletik-WM, Tag 10: Sonntag, 6. Oktober 2019

Ein goldenes Ende für den DLV in Doha? Mit Malaika Mihambo greift im Weitsprung Deutschlands einzige Weltjahresbeste ins Geschehen ein. Keiner konnte bisher die 7,16 Meter überbieten, die Mihambo Anfang August bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin sprang.