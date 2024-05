Schlägerei nach Fußballspiel: Darts-Star Kim Huybrechts verprügelt - Wurfarm offenbar betroffen

Bilder in den sozialen Medien bestätigen, dass der 38-Jährige übel zugerichtet wurde. Nach Informationen von Nieuwsblad Sport wurden Huybrechts und andere Anhänger nach der 0:1-Pleite seines Lieblingsklubs Antwerpen von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen.

Dabei sei der mehrfache WM-Teilnehmer zu Boden geworfen, geschlagen und getreten worden. Er soll sich einen doppelten Schlüsselbeinbruch an der rechten Schulter zugezogen haben.

Auch sein Wurfarm sei betroffen, heißt es in dem Bericht. Deshalb müsse sich "The Hurricane" noch am Freitag einer Operation unterziehen.

Huybrechts, der in der Weltrangliste derzeit auf dem 33. Platz steht, gehört zu den besten Spielern der PDC. Neben seinen Auftritten bei der Weltmeisterschaft gehörte er auch zweimal der Premier League an und gewann zudem zweimal auf der European Tour.