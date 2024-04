"Er ist der größte Dartsspieler": Luke Littler für Ex-Weltmeister in einem Punkt sogar vor Phil Taylor

"Er ist der größte Dartsspieler", sagte Cross zu Sport1 über seinen englischen Landsmann und zog den Vergleich zu den ganz großen Legenden des Sports wie Rekordweltmeister Phil Taylor oder Michael van Gerwen: "Versteht mich nicht falsch, wir hatten Taylor, auch van Gerwen. Sie alle hatten verschiedene Höhepunkte in ihrem Spiel. Aber bezogen auf seine Bekanntheit ist Littler der Größte."

Damit liegt "Voltage" sicher richtig. Seit seinem Finaleinzug beim WM-Debüt im Londoner Ally Pally ist Littler in aller Munde. In England war "The Nuke" in den vergangenen Monaten in so ziemlich jeder bedeutenden TV-Show, Radiosendung oder Podcast zu Gast.

Selbst bei seinem Lieblingsfußballklub Manchester United war der Youngster eingeladen und wurde dort von den Stars der Red Devils überschwänglich gefeiert.

"Er ist die außergewöhnlichste Erscheinung, die ich in sieben Jahren als Profi gesehen habe. Der Junge ist einzigartig, er ist einwandfrei. Ich wünsche ihm nur das Beste", so Cross weiter.