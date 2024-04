Luke Littler überstrahlt sogar 9-Darter von Gerwyn Price: 17-Jährige feiert zweiten Premier-League-Tagessieg in Folge

Am 10. Spieltag der Premier League geriet Littler in seinen Duellen mit Rekordsieger Michael van Gerwen (6:3), Nathan Aspinall (6:4) und im Finale mit Price (6:3) nie ernsthaft in Gefahr, auch wenn er nicht die allerhöchsten Averages spielte. Doch stets war der 17-Jährige seinem Gegner in Sachen Checkout-Quote überlegen und leistete sich beinahe keine Schwächen.

Littler, der nach seinem Premierensieg vergangene Woche in Belfast zum zweiten Mal in Folge den Tagessieg einfuhr, verdrängte Weltmeister Luke Humphries von der Tabellenspitze. Humphries verlor am Donnerstagabend sein Auftaktmatch gegen Michael Smith mit 3:6.

Für das individuelle Highlight des Abends sorgte aber Price. Der Waliser gewann das dritte Leg seines Halbfinals gegen Smith mit einem 9-Darter. Es war das 15. perfekte Spiel in der Geschichte des Wettbewerbs.

Kurios: Auch die letzten beiden Neuner der PL hatte Price erzielt und zwar am 17. Februar 2022, als ihm das Kunststück gelang, zwei perfekte Legs an einem Abend zu spielen. Damals sicherte er sich in Belfast auch den Spieltagssieg.

Premier League Darts: Die Tabelle nach 10 Spieltagen