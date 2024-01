"Mit den Darts wird er schon klarkommen, aber ...": Klare Warnung an Wunderkind Luke Littler

"Mit den Darts wird er schon klarkommen. Ich schätze aber, dass ihn die anderen Dinge beeinflussen könnten. Jeden Tag Darts zu spielen, wird ihn nicht negativ beeinflussen, das tägliche Reisen und die Medien aber vielleicht schon", erklärte Aspinall im Interview mit PlanetSport.

Es sei wichtig, dass der seit wenigen Tagen 17 Jahre alte WM-Finalist am Boden bleibt. "So lange er sich selbst nicht voraus ist und denkt, er ist der Größte, wird alles gut werden", ergänzte Littlers Landsmann.

Aspinall sprach außerdem über die hohe Belastung, die Littler in seinem ersten Jahr auf der Tour erwarten wird. Um unter die besten Zehn in der Weltrangliste zu klettern, muss "The Nuke" an zahlreichen Events teilnehmen. "Er muss leider quasi überall spielen, damit er im Ranking klettert", sagte die Nummer vier der Order of Merit.

Littler habe allerdings "ein großartiges Team um sich und nicht wirklich müde werden. Er ist keine 32 Jahre wie wir und muss sich um Kinder kümmern, wenn er nach Hause kommt."