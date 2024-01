Als jüngster Profi der Geschichte im Darts: Wunderkind Luke Littler wirft Neun-Darter live im TV

Im Viertelfinale der Bahrain Darts Masters gegen seinen englischen Landsmann Nathan Aspinall gelang Littler das Kunststück direkt im ersten Leg des Spiels.

Zur Erklärung: Ein Neun-Darter bedeutet, dass die 501 Punkte mit nur neun Pfeilen auf Null gesetzt wurden - besser und schneller geht nicht.

Kein Spieler war bei einem Neun-Darter, der live im Fernsehen geworfen wurde, jünger als der 16-Jährige. Zuletzt hatte Legende Phil Taylor bei regulären World-Series-Turnieren wie dem Masters in Bahrain 2015 in Sidney das perfekte Leg gespielt.

Littler gewann das Spiel letztlich mit 6:3 und zog somit ins Halbfinale ein. Dort trifft er noch am Freitag auf Gerwyn Price, in einem möglichen Finale würden Michael van Gerwen oder Michael Smith warten.

"Ich glaube, ich hab echt gut gespielt", sagte Littler hinterher bei DAZN und ergänzte: "Es ist gut einen (Neun-Darter; Anm. d. Red.) im TV zu schaffen und dass der erste im neuen Jahr an mich geht. Ich hoffe, es geht so weiter und ich habe am Ende noch einige mehr."