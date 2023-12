Darts-WM: Nach großem Zittern! Weltmeister Michael Smith springt frühem Aus von der Schippe

Weltmeister Michael Smith hat ein frühes Aus bei der Darts-WM gerade noch so abgewendet. Gegen Kevin Doets gewann der "Bully Boy" an Tag eins der Weltmeisterschaft nach großem Zittern nur knapp mit 3:2 und steht somit in Runde drei.

Smith hatte zwischenzeitlich mit 1:2 zurückgelegen, drehte dann aber vor allem im letzten Satz etwas auf. Dennoch brauchte er am Ende sechs Matchdarts. DARTS-WM LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Doets hatte vor der Pleite gegen Smith immerhin noch einen Erfolg auf der großen Bühne feiern dürfen. Sein Erstrundenmatch, das zugleich die erste Partie der diesjährigen WM war, gewann er gegen Stowe Buntz aus Kanada klar mit 3:0 und hatte so das Aufeinandertreffen mit Smith erst perfekt gemacht. Auch den "Bully Boy" hatte er am Rande einer Niederlage. Routinier Simon Whitlock (Australien) hatte in seinem Auftaktspiel ebenfalls reichlich Probleme. Der WM-Finalist von 2010 lag gegen den krassen Außenseiter Paolo Nebrida (Philippinen) zunächst hinten und musste über die volle Distanz gehen. Im letzten Satz ließ er reihenweise Matchdarts aus, Nebrida konnte die Patzer aber nicht nutzen. Whitlock verwertete seinen sechsten Matchdart zum 3:2-Sieg. In der zweiten Runde wartet auf ihn aber gleich ein großer Gegner. Dort trifft "The Wizard" am Samstag (23.10 Uhr) mit dem Schotten Gary Anderson auf einen zweimaligen Weltmeister. Zuletzt war Whitlock 2022 und 2023 jeweils in der zweiten Runde gescheitert. Zudem schied der Österreicher Rusty-Jake Rodriguez überraschend deutlich in der ersten Runde aus. In seinem Auftaktmatch gegen Cameron Menzies (Schottland) sah der 22-Jährige kein Land und ging mit 0:3 unter. Darts-WM: Die Ergebnisse an Tag 1 Begegnung (Best of 5 Sets) Runde Ergebnis Kevin Doets vs. Stowe Buntz 1. Runde 3:0 Cameron Menzies vs. Rusty Rodriguez 1. Runde 3:0 Simon Whitlock vs. Paolo Nebrida 1. Runde 3:2 Michael Smith vs. Kevin Doets 2. Runde 3:2

