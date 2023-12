Aus Geldnot: Darts-Ikone Raymond van Barneveld erklärt Gründe für Comeback

Darts-Ikone Raymond van Barneveld hat verraten, warum er nur wenige Monate nach seinem Rücktritt nach der WM 2020 sein Comeback gefeiert hat. Der Grund ist finanzieller Natur.

"Ich muss Ihnen nicht erklären, was bei einer Scheidung finanziell passiert. Ich musste einen Weg finden, Geld zu verdienen und der war: meine Tour-Card für die großen Darts-Turniere zurückbekommen", sagte "Barney" im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Der Niederländer hatte nach seinem Erstrunden-Aus bei Darts-WM 2020 sein Karriereende verkündet, kehrte aber bereits im September ans Oche zurück. "Die vielen Reisen und die ständigen Niederlagen, ich habe nichts mehr gewonnen. Ich war deprimiert, also habe ich aufgegeben", erklärte van Barneveld.

Der 56-Jährige wird auch bei der am 15. Dezember gestarteten Weltmeisterschaft wieder um die Darts-Krone spielen. Deshalb legte er sogar die Flitterwochen mit seiner neuen Frau auf nach die WM.

Van Barneveld ist an Position 29 gesetzt und steigt somit erst in Runde zwei ins Turniergeschehen ein. Dort trifft er entweder auf Radoslaw Szaganski oder Marko Kantele. In Runde drei würde in Peter Wright wohl der erste harte Brocken warten.

Barney bei Darts-WM: "Mein Kopf ist nicht mehr derselbe"

"Es ist nicht realistisch zu sagen, dass ich die Trophäe in die Höhe stemmen werde, zumal ich es bei den Majors in diesem Jahr nie in die zweite Runde geschafft habe. Wenn ich mein erstes Spiel gewinne, wartet wahrscheinlich Peter Wright auf mich. Unsere letzten Duelle hat er alle gewonnen. Aber: Am Ende bin ich hier, weil es um den Pokal geht", so die Einschätzung der Darts-Ikone.

Letztmals gelang van Barneveld bei der WM 2007 der ganz große Wurf. Von der damaligen Form sei er aber "wirklich weit" entfernt. "Mein Kopf ist nicht mehr derselbe. Ich bin älter geworden - und Diabetiker", erklärte er und schob nach: "Wenn man einem jungen Hund einen Knochen hinwirft, läuft er sofort hinterher. Wenn man einem älteren Hund einen Knochen hinwirft, guckt er einen an und sagt: Hol ihn dir selbst. So ist das auch bei mir. Als ich jünger war, wollte ich alles gewinnen. Jetzt mit 56 willst du immer noch gewinnen, aber man wird früher müde."

