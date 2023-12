Das erste Turnierwochenende ist vorbei, bei der Darts-WM steht heute der vierte Tag an. Wer gefragt ist und wo Ihr das Ganz im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Weiter geht es bei der Darts-WM 2024, auch an Tag vier wird es im Alexandra Palace in London wieder zur Sache gehen. Am heutigen Montag, dem 18. Dezember 2023, steht allerdings nur eine Session an:

Darts WM 2024: Der Spielplan am Montag, 18. Dezember 2023

Session 1 (ab 20 Uhr):

Name Name Runde M. Vandenbogaerde Thibault Tricole 1 Gian van Veen Man Lok Leung 1 Martin Lukeman Haupai Puha 1 Gerwyn Price Connor Scutt 2

So viel zum Tagesplan, aber läuft das Ganze im TV und Livestream? Das verrät dieser Artikel!

© getty Heute steigt Gerwyn Price ins Turnier ein.

Darts WM heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Tag 4 im TV und Livestream?

Schlechte Nachrichten: Eigentlich hat Sport1 das gesamte Turnier im Programm, die heutige Session ist allerdings eine von insgesamt zweien, die nicht vom Sportsender gezeigt werden.

Wenn Ihr also live und in Farbe dabei sein möchtet, bleibt nur DAZN. Der Streamingdienst hat die gesamte Weltmeisterschaft im Programm, und dabei ist egal, welches der drei DAZN-Pakete Ihr abonniert habt. Es reicht also bereits, wenn Ihr DAZN World für 6,99 Euro im Monat (Jahresabo) abonniert.

Die Alternative? Unser Liveticker! Wir tickern das Duell zwischen Gerwyn Price und Connor Scutt nämlich live mit:

Hier geht's zum Liveticker Gerwyn Price vs. Connor Scutt.

Darts WM heute live im Free-TV: Wichtigste Infos zur Übertragung von Tag 4

Event : Darts-WM 2024

: Darts-WM 2024 Runde: 1. und 2. Runde

1. und 2. Runde Datum : 17. Dezember

: 17. Dezember Uhrzeit : ab 20 Uhr (Abendsession)

: ab 20 Uhr (Abendsession) TV : -

: Livestream: DAZN

