Darts-WM - "Ihr habt ihn zerstört!": Gary Anderson mit Medienschelte

Gary Anderson hat den medialen Hype um Youngster Luke Littler kritisiert. In diesem Zusammenhang nannte der Schotte Josh Rock als mahnendes Beispiel.

"Ihr habt ihn zerstört", sagte der "Flying Scotsman" am Freitag auf einer Pressekonferenz und meinte damit den 22-jährigen Rock. Der Hype habe den Nordiren um zwei bis drei Jahre zurückgeworfen, erklärte der Weltmeister von 2015 und 2016 weiter.

Rock, 2022 Junioren-Weltmeister, wird seit geraumer Zeit eine ganz große Zukunft vorausgesagt. Bei der WM in London war er allerdings bereits in der zweiten Runde mit 1:3 am Niederländer Berry van Peer gescheitert.

Nun fürchtet Anderson, dass auch der erst 16-jährige Engländer Littler, der am Samstag im Achtelfinale auf den 40 Jahre älteren Raymond van Barneveld (Niederlande) trifft, Probleme bekommen könnte.

"Ich war vorhin bei ihm und die Kameras waren auf ihn gerichtet, er hatte einen Pressetermin nach dem anderen. Lasst den Jungen in Ruhe Darts spielen", sagte der 53-Jährige.

Anderson: "Pech für euch, ich bin noch nicht fertig"

Anderson selbst befindet sich nach einem längeren Tief seit mehreren Monaten in einer sehr guten Form und bekommt es im Achtelfinale mit Brendan Dolan aus Nordirland zu tun.

"Was mich antreibt? Sky", sagte Anderson bei Sky Sports und ergänzte: "Dass sie sagen, dass ich am Ende bin. Pech für euch, ich bin noch nicht fertig."