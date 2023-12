Darts WM heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Tag 6 im TV und Livestream?

Am heutigen Mittwoch, den 20. Dezember, steht bei der Darts WM der sechste Tag an. Im Alexandra Palace in London stehen erneut insgesamt acht Duelle der 1. und 2. Runde auf dem Programm, die im Best-of-5-Sets-Modus gespielt werden.

Die erste Woche der Darts WM neigt sich ihrem Ende entgegen. Auch heute stehen jeweils vier Spiele in der Mittags- und Abendsession an. Den Spieltag eröffnen Radek Szaganski und Marko Kantele um 13.30 Uhr.

Das Topspiel am heutigen Tag bestreiten ab circa 23.15 Uhr Peter Wright und Jim Willams. Die Abendsession im Alexandra Palace beginnt jedoch schon einige Stunden vorher, um 20.00 Uhr. Der heutige Spieltag findet ohne deutsche Beteiligung statt.