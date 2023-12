Darts WM heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Tag 13 im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, den 30. Dezember, geht bei der Darts WM 2024 der 13. Wettkampftag über die Bühne. Im Ally Pally in London werden bei der Weltmeisterschaft insgesamt sechs Achtelfinalduelle ausgetragen.

Auch heute finden bei der Darts WM zwei Sessions mit jeweils drei Spielen statt. Die Mittagssession im Ally Pally startet wie gewohnt um 13.30 Uhr, um 20.00 Uhr beginnt schließlich die Abendsession in London.

Zu den Topduellen am heutigen Abend zählt das Match zwischen Luke Humphries und Joe Cullen. Nach seinem dramatischen Sieg über Ricardo "Pikachu" Pietreczko kann Humphries heute den Einzug in das Viertelfinale perfekt machen. Die Augen der Fans dürften zudem auf Raymond van Barneveld liegen. Der Altmeister spielt an Tag 13 der Darts WM gegen Luke Litter.