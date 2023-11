Sicher ist: Die 31. Auflage der Darts-WM, die in weniger als einem Monat losgeht, wird nicht ohne deutsche Profis vonstatten gehen. Bislang haben sich vier Deutsche für den prestigeträchtigsten Wettbewerb im Dartsport qualifizieren können. Wer, erfahrt Ihr hier.

Die Darts-Weltmeisterschaft 2024 rückt von Tag zu Tag näher. Am 15. Dezember ist es so weit und das größte Turnier, die der Sport zu bieten hat, wird mit den Spielen der 1. Runde eröffnet. Bis zum 3. Januar 2024 wird im Londoner Alexandra Palace um die Krone gekämpft. Als Titelverteidiger geht der Engländer Michael Smith ins Rennen.

Das Teilnehmerfeld besteht auch bei der 31. Ausgabe aus 96 Profis. Für das Turnier qualifizieren sich dabei die besten 32 Spieler der PDC Order of Merit, die anders als der Rest erst in der 2. Runde einsteigen. Weiters bekommen auch die besten 32 Spieler der Pro Tour Order of Merit Tickets für die WM. Die übrigen 32 Plätze gehen an internationale Qualifikanten.

Darts WM 2024, Teilnehmer Deutschland: Welche deutschen Spieler sind dabei?

Noch stehen die 96 Teilnehmer nicht endgültig fest, der Großteil ist jedoch bereits bekannt. Fest steht auch bereits, dass vier Deutsche eine Startberechtigung bekommen haben. Gabriel Clemens ist laut Weltrangliste der beste Deutsche (22. der Weltrangliste) und hat sich, genau wie Martin Schindler (23. der Weltrangliste), über die PDC Order of Merit einen Platz bei der WM gesichert.

Auch Ricardo Pietreczko wird in London seine Pfeile werfen dürfen. Der gebürtige Berliner gewann die German Darts Championship 2023 und sicherte sich damit ein Ticket über die Pro Tour. Er feiert im Dezember sein WM-Debüt. Dragutin Horvat ist der vierte Deutsche, der sich vor kurzem ein Ticket sichern konnte. Er triumphierte bei der PDC Europe Super League und nimmt zum zweiten Mal an der WM teil.

Darts WM 2024: Die Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Darts-WM besitzen auch in diesem Jahr Sport1 und DAZN. Bei Sport1 werden die Matches live im Free-TV und im kostenlosen Livestream gezeigt. DAZN hingegen verlangt für den Zugriff auf sein Sportangebot ein kostenpflichtiges Abonnement. Genauer gesagt mindestens das DAZN-World-Abo, für das im Jahresabo monatlich 6,99 Euro und im Monatsabo 9,99 Euro anfallen. Aber auch die Abo-Pakete Super Sports und Unlimited ermöglichen Zugriff auf die WM-Spiele.

