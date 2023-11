In wenigen Tagen geht es in Wolverhampton beim Grand Slam of Darts 2023 zur Sache, insgesamt 32 Spieler werden um den nächsten Titel der Saison kämpfen. Aber wie viel Preisgeld springt dabei für Teilnehmer und Sieger rum? Das verrät SPOX!

Grand Slam of Darts 2023: Datum, Termine, Ort

Vom 11. bis zum 19. November möchte Michael Smith seinen Titel in der Aldersley Leisure Village, Wolverhampton, verteidigen. Wie gewohnt geht es an den ersten vier Tagen in der Gruppenphase zur Sache (Mittagssessions ab 14 Uhr, Abendsessions ab 20 Uhr), danach geht es in die K.o.-Phase. Hier sind alle Termine im Detail:

1. Gruppenspieltag : Samstag, 11. November 2023

© getty Michael Smith möchte seinen Titel verteidigen.

Grand Slam of Darts, Preisgeld: Wie viel Geld bekommen die Spieler und der Sieger?

Auf die 32 Teilnehmer wartet wieder eine ganze Menge an Preisgeld - natürlich ganz davon abhängig, welcher Platz jeweils erreicht wird. Der Sieger bekommt satte 150.000 Pfund, als Zweiter bekommt man immer noch 70.000 Pfund. Das sind die Preisgelder für sämtliche Platzierungen:

Sieger : 150.000 Pfund

: 8.000 Pfund Gruppe Platz 4: 5.000 Pfund

Grand Slam of Darts 2023: Übertragung im TV und Livestream

Wie es schon in der Vergangenheit üblich war, könnt Ihr den Grand Slam of Darts auch in diesem Jahr wieder im TV und Livestream sehen, und zwar via DAZN oder Sport1.

DAZN bietet dabei als einziger Streamingdienst sämtliche Matches an. Dafür müsst Ihr lediglich ein Abonnement abschließen, wobei schon das günstigste Paket, DAZN World, ausreicht. Dieses könnt Ihr für 9,99 Euro monatlich (Monatsabo) oder für 6,99 Euro monatlich (Jahresabo) buchen.

Bei Sport1 findet Ihr hingegen nur ausgewählte Sessions, dafür aber gänzlich kostenfrei. Hier haben wir alle Übertragungstermine für Euch zusammengefasst:

Samstag, 11. November 2023: 14-18 Uhr, 23-1 Uhr

Sonntag, 12. November 2023: 14-18 Uhr, 20-0 Uhr

Montag, 13. November 2023: 21.45-1 Uhr

Dienstag, 14. November 2023: 20-0.15 Uhr

Mittwoch, 15. November 2023: 20-0 Uhr

Donnerstag, 16. November 2023: 20-0 Uhr

Freitag, 17. November 2023: 20-0 Uhr

Samstag, 18. November 2023: 19.30-0 Uhr

Sonntag, 19. November 2023: 14-18 Uhr, 20-22 Uhr

Grand Slam of Darts 2023: Teilnehmer, Spieler, Gruppen

Gruppe A



Name Spiele S N +/- Punkte Michael Smith (1) James Wade Krzysztof Ratajski Nathan Girvan

Gruppe B

Name Spiele S N +/- Punkte Jonny Clayton (8) Chris Dobey Josh Rock Berry van Peer

Gruppe C



Name Spiele S N +/- Punkte Luke Humphries (4) Dirk van Duijvenbode Gary Anderson Steve Lennon

Gruppe D



Name Spiele S N +/- Punkte Gerwyn Price (5) Ryan Searle Gian van Veen Nathan Rafferty

Gruppe E



Name Spiele S N +/- Punkte Peter Wright (2) Dave Chisnall Stephen Bunting Stowe Buntz

Gruppe F



Name Spiele S N +/- Punkte Danny Noppert (7) Andrew Gilding Brendan Dolan Haruki Muramatsu

Gruppe G

Name Spiele S N +/- Punkte Michael van Gerwen (3) Rob Cross Martijn Kleermaker Fallon Sherrock

Gruppe H