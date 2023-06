Heute geht es beim World Cup of Darts in die heiße Phase - Viertelfinale, Halbfinale und Finale stehen an. Mit dabei ist immer noch Deutschland. Wie Ihr alle Matches live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Deutschland steht mit Martin Schindler und Gabriel Clemens im Viertelfinale des World Cup of Darts. In der Eissporthalle Frankfurt treffen die beiden auf Michael Smith und Rob Cross aus England. Wenn sie bestehen, geht es im Halbfinale dann gegen den Gewinner des Matches Schottland vs. Frankreich.

Den gesamten Tagesplan könnt Ihr Euch hier ansehen:

World Cup of Darts 2023: Ansetzungen im Viertelfinale, Halbfinale und Finale

Uhrzeit Runde Ansetzung ab 13 Uhr Viertelfinale Wales - Schweden Viertelfinale Belgien - Australien Viertelfinale Schottland - Frankreich Viertelfinale England - Deutschland ab 19 Uhr Halbfinale England / Deutschland - Schottland / Frankreich Halbfinale Wales / Schweden - Belgien / Australien ab 21.30 Uhr Finale England / Deutschland / Schottland / Frankreich - Wales / Schweden / Belgien / Australien

Aber wo könnt Ihr den Spaß denn nun im TV und Livestream verfolgen? Die Antwort bekommt Ihr hier!

© getty Gabriel Clemens hat es mit Martin Schindler ins Viertelfinale geschafft.

World Cup of Darts 2023, Deutschland heute live: Übertragung Viertelfinale, Halbfinale, Finale im TV und Livestream

Wie bei Darts-Events gewohnt, könnt Ihr auch die heutigen Runden live und in Farbe bei DAZN verfolgen. Jeweils pünktlich zu den Runden geht es dort los, das altbekannte Duo aus Kommentator Elmar Paulke und Experte Max Hopp wird das Geschehen für Euch einordnen.

Ein Abo von DAZN kostet zwischen 9,99 Euro und 39,99 Euro im Monat - je nachdem, ob Ihr DAZN Unlimited, DAZN Standard oder DAZN World wählt. Welche Sportarten (Fußball, US-Sport, Tennis, Darts, Kampfsport, Motorsport,...) Euch dort jeweils zur Verfügung stehen, erfahrt Ihr hier.

World Cup of Darts 2023, Deutschland heute live: Wichtigste Infos

Event: World Cup of Darts

World Cup of Darts Runde: Viertelfinale / Halbfinale / Finale

Viertelfinale / Halbfinale / Finale Datum: 18. Juni 2023

18. Juni 2023 Anpfiff: ab 13 Uhr / ab 19 Uhr / ab 21.30 Uhr

ab 13 Uhr / ab 19 Uhr / ab 21.30 Uhr Spielort: Eissporthalle Frankfurt

Eissporthalle Frankfurt Übertragung im TV: -

Übertragung im Livestream: DAZN

