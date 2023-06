Word Cup of Darts 2023 heute live: Übertragung im TV und Livestream, Ergebnisse und der aktuelle Stand

Der World Cup of Darts geht los! SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Doppel-WM live im TV und Livestream verfolgen könnt und gibt einen Überblick zu den Ergebnissen.

Der World Cup of Darts steigt vom 15. bis 18. Juni. Gespielt wird in der Eissporthalle in Frankfurt am Main.

Word Cup of Darts 2023 heute live: Die Paarungen am 15. Juni

Los geht's am Donnerstag mit den ersten Gruppenspielen. Insgesamt treten 40 Nationen an, gespielt wird nur noch im Doppel. Mehr Informationen zum neuen Modus findet Ihr hier.

Deutschland greift schon heute ins Turniergeschehen ein. Martin Schindler und Gabriel Clemens treffen auf Hongkong. Angesetzt ist die Partie auf circa 22.10 Uhr.

Nicht durch die Gruppenphase müssen die vier gesetzten Nationen England (Michael Smith & Rob Cross), Wales (Gerwyn Price & Jonny Clayton), Schottland (Peter Wright & Gary Anderson) und die Niederlande (Dirk van Duijvenbode & Danny Noppert). Letzere Mannschaft muss auf Michael van Gerwen verzichten.

Den vier Top-Nationen werden dann im Achtellfinale die zwölf Gruppenersten zugelost.

© getty

Word Cup of Darts 2023 heute live: Spiele und Ergebnisse an Tag 1

ab 19 Uhr:

Gruppe Paarung Ergebnis (Best of 7 Legs) L Schweiz - Italien G Polen - Portugal I Tschechien - Singapur J Spanien - Südafrika D Nordirland Frankreich A Belgien - Finnland H Kanada - Indien F Österreich - Dänemark B Deutschland - Hongkong C Australien - Guyana K Lettland - Neuseeland

Word Cup of Darts 2023 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Der World Cup of Darts wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Der Streaminganbieter DAZN besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an dem Turnier.

DAZN ist die Heimat von vielen weiteren Darts-Events, darunter auch die Premier League und die Weltmeisterschaft.

Um den World Cup of Darts live verfolgen zu können, müsst Ihr eines der drei folgende Pakete abonniert haben: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Word Cup of Darts 2023 heute live: Die Gruppen und Spieler

In Klammern befindet sich die Platzierung der Nationen im internen Turnier-Ranking.

Gruppe A:

Platz Nation Spieler Punkte 1 Belgien (5) Dimitri Van den Bergh & Kim Huybrechts - 1 Finnland Marko Kantele & Paavo Myller - 1 China Zong Xiaochen & Wen Lihao -

Gruppe B:

Platz Nation Spieler Punkte 1 Deutschland (6) Gabriel Clemens & Martin Schindler - 1 Hongkong Man Lok Leung & Lee Lok Yin - 1 Japan Jun Matsuda & Tomoya Goto -

Gruppe C

Platz Nation Spieler Punkte 1 Australien (7) Damon Heta & Simon Whitlock - 1 Guyana Norman Madhoo & Sudesh Fitzgerald - 1 Gibraltar Craig Galliano & Justin Hewitt -

Gruppe D:

Platz Nation Spieler Punkte 1 Nordirland (8) Brendan Dolan & Daryl Gurney - 1 Frankreich Thibault Tricole & Jacques Labre - 1 Ukraine Wladyslaw Omeltschenko & Ilja Pekaruk -

Gruppe E

Platz Nation Spieler Punkte 1 Irland (9) William O'Connor & Keane Barry - 1 Thailand Attapol Eupakaree & Thanawat Gaweenuntawong - 1 Kroatien Boris Krcmar & Romeo Grbavac -

Gruppe F

Platz Nation Spieler Punkte 1 Österreich (10) Mensur Suljovic & Rowby-John Rodriguez - 1 Dänemark Vladimir Andersen & Benjamin Drue Reus - 1 USA Jules van Dongen & Leonard Gates -

Gruppe G

Platz Nation Spieler Punkte 1 Polen (11) Krzysztof Ratajski & Krzysztof Kciuk - 1 Portugal José de Sousa & Luis Ameixa - 1 Litauen Darius Labanauskas & Mindaugas Barsauskas -

Gruppe H

Platz Nation Spieler Punkte 1 Kanada (12) Matt Campbell & Jeff Smith - 1 Indien Prakash Jiwa & Amit Gilitwala - 1 Ungarn Patrik Kovacs & Levente Sarai -

Gruppe I

Platz Nation Spieler Punkte 1 Tschechien (13) Adam Gawlas & Karel Sedlacek - 1 Singapur Paul Lim & Harith Lim - 1 Philippinen Christian Perez & Lourence Ilagan -

Gruppe J

Platz Nation Spieler Punkte 1 Spanien (14) José Justicia & Tony Martinez - 1 Südafrika Devon Petersen & Vernon Bouwers - 1 Island Vitor Charrua & Hallgrímur Egilsson -

Gruppe K

Platz Nation Spieler Punkte 1 Lettland (15) Madars Razma & Dmitrijs Zukovs - 1 Neuseeland Ben Robb & Warren Parry - 1 Bahrain Basem Mahmood & Abdulnasser Yusuf -

Gruppe L

Platz Nation Spieler Punkte 1 Schweiz (16) Stefan Bellmont & Marcel Walpen - 1 Italien Michele Turetta & Massimo Dante - 1 Schweden Dennis Nilsson & Oskar Lukasiak -

© getty

Word Cup of Darts 2023: Preisgeld

Selbst der letztplatzierte in der Gruppenphase bekommt noch ein bisschen Preisgeld. Insgesamt werden 525.000 Euro ausgeschüttet.