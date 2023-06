Darts: Martin Schindler läuft nach Skandal nicht mehr mit Song von Rammstein ein

Martin Schindler wird in Folge des Skandals um die Band Rammstein vorerst nicht mehr zu dem Song "Ich will" einlaufen. Der Darts-Profi vertritt Deutschland derzeit bei der Doppel-WM in Frankfurt am Main.

"Auf jeden Fall wird der Walk-on-Song geändert. Ich will mich da einfach distanzieren und raushalten, fertig", sagte Schindler während des World Cup of Darts. Schließlich sei er als professioneller Spieler "auch eine Person des öffentlichen Lebens. Dementsprechend muss man sich bei solchen Thematiken einfach raushalten".

Derzeit wird Rammstein-Sänger Till Lindemann unter anderem vorgeworfen, rund um die Konzerte seiner Band junge Frauen für sexuelle Handlungen rekrutieren zu haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat inzwischen ein Ermittlungsverfahren gegen Lindemann eingeleitet.

Die Band weist derweil alle Vorwürfe zurück. Laut Lindemanns Anwälten seien diese "ausnahmslos unwahr".

Schindler, der in der Vergangenheit auch schon zu Pink Floyds Klassiker "Another Brick in The Wall" eingelaufen war, ließ offen, zu welchem Lied er künftig ans Oche tritt. Er habe zwar ein "Auge auf Linkin Park" geworfen, hätte sich aber noch nicht entschieden. Die amerikanische Rockband ist die Lieblingsgruppe des 26-Jährigen.

Womöglich herrscht schon am Freitagabend Klarheit, wenn Schindler mit seinem Teamkollege Gabriel Clemens beim World Cup of Darts auf Japan trifft.

