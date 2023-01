Darts: Fallon Sherrock schockt WM-Finalist Michael van Gerwen und Gabriel Clemens bei Exhibition-Turnier

Die Queen of the Palace Fallon Sherrock hat den diesjährigen Zweiten bei der Darts-WM Michael van Gerwen und den deutschen Star Gabriel Clemens überraschend bei einem Exhibitions-Turnier in Neu-Ulm geschlagen.

Die Engländerin sorgte damit in dem mit sechs PDC-Topspielern hochkarätig besetzten Event für Furore. MvG musste sich in der Vorrunde mit 2:4 geschlagen geben, erreichte aber dennoch das Halbfinale. Die deutsche WM-Überraschung Clemens kam auch wegen der 3:4-Niederlage gegen Sherrock nicht über die Vorrunde hinaus.

Im Halbfinale war dann aber Gerwyn Price, der diesmal auf seine Ohrenschützer verzichtete, eine Nummer zu groß für Sherrock. Der Iceman setzte sich schließlich auch im Finale gegen Peter Wright mit 4:1 durch. Für den zweiten deutschen Starter, Max Hopp, war ebenfalls in der Vorrunde Endstation.

Der Erfolg von Sherrock über van Gerwen und Clemens kommt nach ihrer umstrittenen Teilnahme an der Weltmeisterschaft in London durchaus überraschend.

Die 28-Jährige hatte sich sportlich eigentlich nicht für das Mega-Event qualifiziert und musste dafür einiges an Kritik einstecken. Die News dazu findet Ihr hier.

Sherrock ist seit 2020 die einzige Frau, die eine Partie bei einer Darts-WM gewonnen hat.