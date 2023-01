Promi-Darts-WM: Kevin Großkreutz gewinnt an der Seite von Michael van Gerwen - Oliver Pocher sorgt für Aufruhr

Ein Fußball-Weltmeister hat die Promi-Darts-WM, die nur vier Tage nach dem Finale im Ally Pally stattfand, gewonnen. Bei dem Event gab es wieder das ein oder andere Highlight.

Vor begeisterten Zuschauern im Maritim Hotel in Düsseldorf, die die Akteure anfeuerten, aber vereinzelt auch ausbuhten, waren Michael van Gerwen und Kevin Großkreutz im "First to two Legs"-Format am Ende nicht zu schlagen. Das Reglement gab den Promis dabei einen kleinen Vorteil: Sie mussten im Gegensatz zu den Profis nicht auf die Doppel-Felder auschecken.

Teams der Promi-Darts-WM Bilanz (Siege/Niederlagen) Henning Wehland und Gabriel Clemens 2/2 Matthias Killing und Michael Smith 0/3 Kevin Großkreutz und Michael van Gerwen 4/0 Bülent Ceylan und Gerwyn Price 3/1 Oliver Pocher und Fallon Sherrock 0/3 Amira Pocher und Peter Wright 2/2

In zwei Dreiergruppen im Round-Robin-Format setzten sich Gerwyn Price und "The Monnemer Headbanger" Ceylan sowie das Duo van Gerwen/Großkreutz jeweils als Gruppensieger durch. Dabei gab es für den "Iceman" Price ein besonderes Lob von seinem Partner: "Ich habe den Gerwyn kennengelernt. Das ist so ein lieber Familienvater, so ein geiler Typ." White hatte bei der WM im Spiel gegen Clemens zuvor für Aufsehen gesorgt.

In der Zwischenrunde gewannen Amira Pocher und Wright gegen Ehemann Oli Pocher - der seinerseits ebenfalls in "Snakebite"-Montur aufgelaufen war und immer wieder Buhrufe kassierte - und Sherrock, anschließend eliminierten Wehland/Clemens Matthias Killing und den neuen Weltmeister Smith. "Ich hätte lieber im WM-Halbfinale gewonnen", scherzte Clemens über die geglückte Revanche.

Im Halbfinale vergab Gerwyn Price zunächst zwei Matchdarts, Peter Wright ereilte dann aber ein ähnliches Schicksal, sodass Price und Bülent Ceylan den Final-Einzug mit einem 2:1 perfekt machen konnten. Für Gabriel Clemens war wie schon im WM-Halbfinale Schluss. Zusammen mit Henning Wehland musste er sich Kevin Großkreutz und Michael van Gerwen mit 1:2 geschlagen geben.

Der Ex-Dortmunder und van Gerwen sicherten sich am Ende auch den Titel. Im Endspiel, bei dem drei gewonnene Legs für den Sieg benötigt wurden, setzten sie sich mit 3:1 gegen Price / Ceylan auf. MvG gewann den Pokal damit bereits zum dritten Mal.

Ein weiterer "Höhepunkt": Pocher tauchte am Ende der Show noch einmal mit Kopfhörern auf der Bühne auf, um Price bei dessen WM-Aus gegen Clemens zu imitieren.

Promi Darts WM: Gewinner der letzten Jahre

Die Promi-Darts-Weltmeisterschaft fand zuletzt Anfang 2020 aus. 2021 und 2022 wurde sie wegen der Coronavirus-Pandemie nicht ausgetragen, nun feierte sie dafür ihr Comeback.