Darts, Premier League 2023: Teilnehmer, Termine, Orte, Übertragung im TV und Livestream

Als nächstes großes Highlight steht im Darts-Kalender die Premier League 2023 an. Teilnehmer, Termine, Orte, Übertragung im TV und Livestream - bei SPOX bekommt Ihr die wichtigsten Infos zum Turnier.

Nach der Weltmeisterschaft ist im Darts vor der Premier League. Die 19. Auflage des Wettbewerbs geht einen Monat nach der WM, am 2. Februar los und dauert fast vier ganze Monate bis 25. Mai, wenn die Playoffs mit den beiden Halbfinalspielen und dem Finale absolviert werden.

Darts, Premier League 2023: Teilnehmer, Termine, Orte

Die Premier-League-Saison 2023 ist 16 - wenn man die Playoffs mitnimmt, 17 - Spielrunden lang. Jeder Spieltag wird mit einem K.o.-Modus gespielt, das mit einem Viertelfinale beginnt. Es wird sichergestellt, dass sich dieselben Spieler von der ersten bis zur siebten Runde maximal einmal im Viertelfinale treffen. Dasselbe gilt auch für die Runden neun bis 15. In den Runden acht und 16 wird mithilfe der zu diesem Zeitpunkt aktuellen Tabelle entschieden, wer gegen wen spielt.

Die Punkte werden pro Spieltag folgendermaßen verteilt: der Tagessieger erhält vier Zähler, der Finalist drei und die zwei, die es ins Halbfinale geschafft haben, bekommen jeweils zwei Punkte.

Ins Halbfinale der Premier League (damit sind jetzt die Playoffs gemeint) schaffen es nach 16 Spieltagen der Tabellenerste, -zweite, -dritte und -vierte. Dann trifft der Erste auf den Vierten und der Zweite auf den Dritten. Die Sieger kämpfen dann im Finale um den Titel des Premier-League-Siegers 2023.

© getty Am 2. Februar beginnt die Darts-Premier-League 2023.

Darts, Premier League 2023: Teilnehmer

Wie üblich nehmen auch in diesem Jahr acht Spieler an der Premier League teil. Diese acht Profis setzen sich aus den obersten vier der PDC Order of Merit und weiteren vier Spielern, die sich mit einer Wildcard qualifizieren, zusammen. Die erste Hälfte der Teilnehmer steht also bereits fest, dabei handelt es sich um Peter Wright, Michael van Gerwen, Michael Smith und Gerwyn Price.

Was die Wildcards anbelangt, ist noch nichts entschieden, das wird die PDC entscheiden und noch verkünden. Gabriel Clemens, der es als erster Deutscher ins Halbfinale der Darts-WM geschafft hat, wird Gerüchten zufolge ebenfalls als potenzieller Premier-League-Teilnehmer gehandelt. "Nein sagen würde ich natürlich nicht", erklärte der "German Giant" nach dem Halbfinal-Aus gegen Michael Smith gegenüber Sport1. Doch für realistisch halte er es nicht. "Ich glaube, das ist sehr weit hergeholt." Außerdem "haben das andere Spieler auch einfach mehr verdient als ich", meinte der 39-Jährige.

Darts, Premier League 2023: Termine und Orte

Die Premier League wird in diesem Jahr an insgesamt 17 Orten ausgetragen - für jeden Spieltag inklusive Playoffs dient eine Spielstätte. Der Großteil der Austragungsorte befindet sich in Großbritannien. London, Manchester, Glasgow, Birmingham, um ein paar davon zu nennen. Doch auch auf dem europäischen Festland finden immerhin zwei Spieltage statt: am 30. März der 9. Spieltag in Berlin und am 20. April der 12. Spieltag in Rotterdam.

Die Playoffs gehen in der Londoner O2-Arena über die Bühne.

Datum Spielstätte Ort Spieltag 2. Februar SSE Arena Belfast Belfast (Nordirland) 1. Spieltag 9. Februar Motorpoint Arena Cardiff Cardiff (Wales) 2. Spieltag 16. Februar OVO Hydro Glasgow (Schottland) 3. Spieltag 23. Februar 3Arena Dublin (Irland) 4. Spieltag 2. März Westpoint Arena Exeter (England) 5. Spieltag 9. März M&S Bank Arena Liverpool (England) 6. Spieltag 16. März Motorpoint Arena Nottingham Nottingham (England) 7. Spieltag 23. März Utilita Arena Newcastle Newcastle (England) 8. Spieltag 30. März Mercedes-Benz Arena Berlin (Deutschland) 9. Spieltag 6. April Utilita Arena Birmingham Birmingham (England) 10. Spieltag 13. April Brighton Centre Brighton (England) 11. Spieltag 20. April Rotterdam Ahoy Rotterdam (Niederlande) 12. Spieltag 27. April First Direct Arena Leeds (England) 13. Spieltag 4. Mai AO Arena Manchester (England) 14. Spieltag 11. Mai Utilita Arena Sheffield Sheffield (England) 15. Spieltag 18. Mai P&J Live Aberdeen (Schottland) 16. Spieltag 25. Mai The O2 London (England) Playoffs (Halbfinale und Finale)

© getty Michael van Gerwen ist amtierender Premier-League-Sieger.

Darts, Premier League 2023: Übertragung im TV und Livestream

Ähnlich wie bei der Darts-Weltmeisterschaft kümmern sich auch um die Premier League der Streamingdienst DAZN und Sport1. Im Free-TV sind die Matches nur bei Sport1 zu sehen, der Sportsender bietet fast jeden Spieltag komplett live an - nicht nur im TV, sondern auch im kostenlosen Livestream.

DAZN hingegen zeigt alle Spiele der Premier League im kostenpflichtigen Livestream, der nur mit einem Abonnement freischaltbar ist. Zwei Abo-Varianten stehen diesbezüglich zur Verfügung - das Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat oder das Jahresabo für 274,99 Euro pro Jahr oder 24,99 Euro pro Monat.

Darts, Premier League 2023: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Darts, Premier League: Die Rekordsieger