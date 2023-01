Darts: PDC-Geschäftsführer dementiert fixen Premier-League-Platz von Gabriel Clemens

PDC-Geschäftsführer Matthew Porter hat dementiert, dass Gabriel Clemens bereits als Teilnehmer der anstehenden Premier-League-Saison feststünde. Entsprechende Gerüchte kursierten nach dem Halbfinaleinzug des Deutschen bei der Darts-WM in London.

"Clemens steht nicht im Begriff, diese Woche für die Premier League nominiert zu werden", sagte Porter bei Sport1. Die PDC verkündete die Teilnehmer dieses Jahr nicht wie früher üblich direkt im Anschluss an das WM-Finale, in dem sich am Dienstababend Michael Smith mit 7:4 gegen Michael van Gerwen durchgesetzt hatte. Stattdessen soll die Bekanntgabe laut Porter "irgendwann im Januar" erfolgen.

Die neue Premier-League-Saison beginnt am 2. Februar. Fix qualifiziert sind die vier bestplatzierten Spieler der Weltrangliste Peter Wright, Michael van Gerwen, Michael Smith und Gerwyn Price. Die übrigen vier Plätze werden nach Absprache zwischen der PDC und dem in England übertragenen TV-Sender Sky per Wildcards vergeben. Als Kandidaten gelten neben Clemens auch Luke Humphries, Rob Cross, Jonny Clayton, Danny Noppert, Dimitri Van den Bergh und Joe Cullen.

"Wir wollen sichergehen, dass die Spieler, die wir nominieren, passend und bereit sind, in der Premier League zu spielen. Das ist eine ganz andere Herausforderung. Man reist 17 Wochen durch Europa und spielt meist vor 10.000 Zuschauern", erklärte Porter.

Clemens, der bei der WM im Halbfinale mit 2:6 am späteren Sieger Smith gescheitert war, rechnet nicht mit einer Nominierung. "Nein sagen würde ich natürlich nicht", erklärte er gegenüber Sport1. "Aber ich glaube, das ist sehr weit hergeholt. Andere Spieler haben das einfach mehr verdient als ich." Durch seine Siege bei der WM sprang Clemens in der Weltrangliste auf Platz 19.