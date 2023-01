Darts: Der "German Giant" Gabriel Clemens äußert sich zu den Premier-League-Gerüchten

Nach der 2:6-Niederlage im Halbfinale der Darts-WM 2023 äußerte sich Gabriel Clemens zu den Gerüchten, er solle aufgrund seiner starken Leistungen ein Ticket für die Premier League of Darts bekommen.

"Nein sagen würde ich natürlich nicht", erklärte der "German Giant" nach dem Halbfinal-Aus stolz gegenüber Sport1. Doch für realistisch halte er es nicht. "Ich glaube, das ist sehr weit hergeholt", gab Clemens seine Einschätzung ab. Zudem "haben das andere Spieler auch einfach mehr verdient als ich", gab sich der Deutsche bescheiden.

Zuvor hatten Bild und Sport1 übereinstimmend berichtet, Gabriel Clemens solle eine der begehrten Wild Cards für die Premier League of Darts erhalten. Nur acht Spieler nehmen an dieser teil. Die vier führenden der Weltrangliste "Order of Merit" sowie vier weitere Spieler mit Wild Card spielen dort um ein Preisgeld von einer Million Pfund.

Die vier nach der Weltrangliste gesetzten Spieler sind nach aktuellem Stand der Weltmeister aus dem Vorjahr, Peter Wright, die beiden WM-Finalisten Michael von Gerwen und Michael Smith sowie Clemens' Viertelfinal-Gegner Gerwyn Price, der die "Order of Merit" mit einem bisher verdienten Preisgeld von 1,17 Millionen Pfund anführt. Alle Kandidaten für die Premier League findet ihr hier.