Schon bald nach Ende der Darts WM wartet das nächste Highlight auf die Fans: Die Darts Premier League 2023. Alle Infos zum Wettbewerb und den Kandidaten gibt's in diesem Artikel.

Die Premier League of Darts erlebt 2023 ihre 19. Auflage. Bereits seit 2005 ist das Turnier der besten "Acht" wesentlicher Bestandteil eines jeden Darts-Kalenderjahres.

Über einen Zeitraum von knapp vier Monaten finden dabei insgesamt 16 Spieltage statt. Im Anschluss daran folgen die Halbfinals sowie das Endspiel.

Die jährliche Liste der Teilnehmer bleibt allerdings stark limitiert. Gerade einmal acht Spieler können sich ein Ticket buchen.

Darts Premier League 2023: Das sind die Kandidaten

Wer an der Darts Premier League teilnehmen möchte, hat nur zwei Möglichkeiten: Entweder man ist unter der Top-Vier der PDC-Weltrangliste ("Order of Merit") oder man erhält eine von vier weiteren Wildcards durch die Performance bei der WM.

Die Weltrangliste richtet sich dabei immer nach dem gewonnen Preisgeld aller Spieler über den Zeitraum der letzten zwei Jahre. Die folgende Tabelle zeigt den aktuellen Tabellenstand in diesem Ranking. Mit den Ergebnissen der anstehenden WM kann sich die Reihenfolge jedoch noch einmal stark verändern.

© getty Michael van Gerwen ist amtierender Premier League-Sieger. Insgesamt hat er das Turnier bereits sechs Mal gewonnen.

Darts Premier League 2023: Die aktuelle PDC-Weltrangliste

Rang Name Preisgeld 1 Gerwyn Price £1,176,750 2 Peter Wright £1,144,500 3 Michael van Gerwen £900,750 4 Michael Smith £758,500 5 Luke Humphries £498,500 6 Rob Cross £492,000 7 Jonny Clayton £457,750 8 James Wade £450,000 9 Danny Noppert £449,750 10 Nathan Aspinall £441,500

Derzeit haben also die Spieler Gerwyn Price, Peter Wright, Michael van Gerwen und Michael Smith die besten Aussichten auf eine direkte Qualifikation.

Darts Premier League 2023: Das sind die Kandidaten - Die Austragungsorte

Alle 16 Spieltage der Premier League of Darts sowie die Endrunde werden jeweils an unterschiedlichen Orten ausgetragen. Zwar wird der Großteil des Saisonkalenders in englischen Städten stattfinden, allerdings gibt es einige Ausnahmen. Zum Beispiel gastiert die Darts-Elite am 9. Spieltag in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin.

Belfast, Nordirland

Dublin, Irland

Aberdeen, Schottland

Glasgow, Schottland

Newcastle, England

Leeds, England

Manchester, England

Liverpool, England

Sheffield, England

Nottingham, England

Birmingham, England

London, England

Brighton, England

Exeter, England

Cardiff, Wales

Berlin, Deutschland

Rotterdam, Niederlande

Darts Premier League 2023: Das sind die Kandidaten - Die Rekordsieger