Darts WM, Übertragung heute live im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen, Liveticker

Das Warten hat endlich ein Ende! Heute wird die lang ersehnte Darts-Weltmeisterschaft 2023 eröffnet. SPOX gibt Euch die Infos zu den heutigen Spielen und Ansetzungen, zeigt jedoch auch, wie Ihr die Matches live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Das größte Spektakel im Dartsport geht am heutigen Donnerstag, den 15. Dezember, endlich los. Wie jedes Mal, wenn das neue Jahr bevorsteht, wird im Londoner Alexandra Palace (Ally Pally) die Weltmeisterschaft ausgetragen. Auch 2022/23 ist dies der Fall.

Von heute an kämpfen 96 Profis, die zu den Besten zählen, die der Sport zu bieten hat, um die Sid-Waddell-Trophäe, benannt nach dem legendären britischer Fernsehkommentator Sid Waddell, der 2012 verstarb.

Der heutige erste WM-Tag hat insgesamt vier Matches zu bieten, drei davon sind Erstrundenpartien, zum Schluss wird eine Zweitrundenpartie gespielt. Dabei kommt auch schon der amtierende Weltmeister Peter Wright zum Zug. Der Schotte kriegt es im finalen Match des Tages mit dem Sieger der Begegnung zwischen Mickey Mansell und Ben Robb zu tun, die um 20 Uhr deutscher Zeit das Turnier heute eröffnet.

© getty Peter Wright ist amtierender Weltmeister.

Die Spiele - sowohl die Erstrunden- als auch die Zweitrundenspiele - werden im Best-of-5-Sets-Modus gespielt. Heißt also: Drei gewonnene Sätze bedeuten den Sieg im gesamten Spiel.

Datum Spieler 1 Spieler 2 Uhrzeit Runde Sets Do., 15.12. Mickey Mansell Ben Robb 20 Uhr 1. Runde Best of 5 Do., 15.12. Keane Barry Grant Sampson nach Spiel 1 1. Runde Best of 5 Do., 15.12. Jermaine Wattimena Nathan Rafferty nach Spiel 2 1. Runde Best of 5 Do., 15.12. Peter Wright Mickey Mansell / Ben Robb nach Spiel 3 2. Runde Best of 5

Zwei Anbieter besitzen die Übertragungsrechte am prestigeträchtigsten Turnier im Dartsport und zeigen jede einzelne Sekunde des Geschehens. Einer davon ist der Privatsender Sport1, der unter anderem auch im vergangenen Jahr der Ansprechpartner war, was die Übertragung im Free-TV anbelangt. Er ist es also auch in diesem Jahr. Pünktlich zu Beginn der Session, um 20 Uhr, geht Sport1 auf Sendung und schickt dabei Kommentator Sebastian Schwele und Experte Robert Marijanovic ins Rennen.

Ebenso stellt Sport1 zeitgleich auch einen Livestream zur Verfügung, den Ihr bei sport1.de gratis und ohne Abo aufrufen könnt.

Mit DAZN ist ein weiterer Anbieter während der WM im Einsatz. Auch der Streamingdienst zeigt alle Sessions im Livestream, heute bilden ab 20 Uhr Kommentator Elmar Paulke und Experte Rusty-Jake Rodriguez ein Duo.

Doch Darts ist bei weitem nicht alles, das es bei DAZN auf der Plattform zu sehen gibt. Fußball (u.a. Champions League und Bundesliga), Tennis, Wintersport, Radsport, Motorsport, MMA, Boxen, Wrestling, NBA, NFL und noch vieles mehr lässt sich mit einem Abonnement, für das man entweder 29,99 Euro monatlich oder 274,99 Euro jährlich hinblättern muss, schauen.

© getty Peter Wright trifft auf den Sieger der Begegnung zwischen Mickey Mansell und Ben Robb.

