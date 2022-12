Michael van Gerwen und Dirk van Duijvenbode treten im Achtelfinale der Darts-WM gegeneinander an. Wem gelingt das Weiterkommen? SPOX begleitet das Kräftemessen im Liveticker.

Im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale der Darts-WM kreuzen sich heute die Wege von Michael van Gerwen und Dirk van Duijvenbode. Das Achtelfinale im SPOX-Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Darts WM - Michael van Gerwen vs. Dirk van Duijvenbode: Achtelfinale heute im Liveticker

Vor Beginn: Los geht es mit der Abendsession heute um 20 Uhr, dann sind erst einmal Cross / King und Chris Dobey an der Reihe. Im Spiel danach treten van Gerwen und van Duijvenbode an.

Vor Beginn: Das Teilnehmerfeld bei der Darts-Weltmeisterschaft in London lichtet sich allmählich. Aktuell wird ermittelt, wer am Viertelfinale teilnimmt, ehe dann am 3. Januar das Finale steigt. Im Achtelfinale kommt es unter anderem zum Duell zwischen Michael van Gerwen und Dirk van Duijvenbode.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

© getty Michael van Gerwen zählt bei der Darts-WM zum Favoritenkreis.

Darts WM - Michael van Gerwen vs. Dirk van Duijvenbode: Achtelfinale heute live im TV und Livestream

Die Darts-WM 2022/23 gibt es in voller Länge sowohl bei Sport1 als auch bei DAZN zu sehen. Beide Sender nehmen sich somit auch dem heutigen Match zwischen Michael van Gerwen und Dirk van Duijvenbode an.

Sport1 überträgt es im Free-TV und kostenlosen Livestream auf sport1.de, DAZN ist bekanntermaßen kostenpflichtig. Ein Monatsabo kostet monatlich 29,99 Euro, ein Jahresabo monatlich 24,99 Euro.

Darts WM: Duelle im Achtelfinale am Freitag