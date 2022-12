In London steigt vom 15. Dezember bis 3. Januar die Darts WM 2023. Wie viel kostet eigentlich eine Karte für den Ally Pally? SPOX klärt hier zu den Preisen für Tickets auf.

Ab Mitte des Monats füllt sich der Alexandra Palace in London mal wieder, weil jede Menge Dart-Pfeile durch die Luft fliegen: Vom 15. Dezember bis zum 3. Januar steigt dort an 16 Tagen bei 28 Sessions die WM 2023 im Darts.

Gesucht wird der Thronfolger von Peter Wright, der den Titel Anfang Januar abgeräumt hatte. Aber vielleicht triumphiert er ja erneut?

Allzu weit ist London nicht entfernt, zudem herrschen mit Blick auf die Coronavirus-Situation keinerlei Einschränkungen mehr. Wie wäre es also mit einer Reise zum knapp drei Wochen lange andauernden Turnier?

SPOX klärt im Folgenden jedenfalls mal auf, wie es mit Tickets zur Darts-WM aussieht und wie viel eine Karte für den Ally Pally kostet.

© getty Der Ally Pally ist die Heimat der Darts-WM.

Darts WM 2023, Tickets: Wie viel kostet eine Karte für den Ally Pally?

Wie bereits in einem separaten Artikel herausgearbeitet, finden im Ally Pally während der Darts-WM an einem Tuniertag rund 3.200 Begeisterte einen Platz. Allzu hoch fällt die Kapazität in der Halle dementsprechend nicht aus, weshalb man im Vorfeld speziell zu den heißen WM-Tagen im Endspurt mit dem Finale auch Glück benötigt, um ein Ticket oder sogar mehrere Eintrittskarten zu ergattern. Aber über welchen Weg tut man das überhaupt?

In erster Linie gibt es natürlich die offizielle Anlaufstelle, was im Falle der Darts-WM die Website der PDC (Professional Darts Corporation) ist. Viele WM-Tage sind dabei bereits ausverkauft, für einige gibt es aber nach wie vor Eintrittskarten - hier geht's zur genauen Übersicht. In dem Online-Ticketportal lassen sich diese dann auch bestellen.

Verkauft werden die Tribünenplätze für 30 bis 65 Pfund, was etwa 35 bis 75 Euro entspricht. Tischplätze kosten dagegen 38 bis 68 Pfund, was umgerechnet 45 bis 85 Euro ausmacht. Hospitality Tickets gibt es für mindestens 200 Pfund, je nach Turniertag.

Bestellen kann man maximal sechs Tischplätze pro Person und pro Session oder maximal zehn Tribünenplätze pro Person und pro Session.

Fensterputzer, Fahrlehrer, Elektriker: Die Berufe der Darts-Helden © imago images 1/20 Nach Weihnachten geht die Darts-WM langsam aber sicher in die heiße Phase. Alle Augen sind auf Stars wie Michael van Gerwen oder Gerwyn Price gerichtet. Doch das war nicht immer so, früher verdienten die Profis mit ganz anderen Berufen ihr Geld. © getty 2/20 MENSUR SULJOVIC: Der Österreicher kommt aus der Gastronomie und hat mehrere Darts-Kneipen geführt. Das Lokal "The Gentle" in der Nähe von Wien führte er bis vor Kurzem noch selbst, mittlerweile hat er es an Rowby-John Rodriguez verkauft. © getty 3/20 JAMES WADE: Die Leidenschaft von "The Machine" für Autos aller Art ist hinlänglich bekannt. Dass der Engländer vor seiner Darts-Karriere KFZ-Mechaniker war, ist daher nicht wirklich verwunderlich. © getty 4/20 RAYMOND VAN BARNEVELD: Mit fünf Titeln ist Barney nach wie vor der erfolgreichste niederländische Spieler auf WM-Ebene. Vor seiner Sportlerkarriere arbeitete er für die Post und trug Briefe aus. © getty 5/20 ADRIAN LEWIS: Schon mit 16 Jahren arbeitete der "Jackpot" auf dem Bau. Danach verfolgte er eine Karriere als Fahrlehrer, ehe er im Jahr 2004 mit dem professionellen Darts begann. © getty 6/20 PHIL TAYLOR: Mit 16 Jahren brach der Rekordweltmeister die Schule ab, um in der Metallindustrie verschiedensten Jobs nachzugehen. Dabei war "The Power" vor allem für die Herstellung von Klorollen-Halter verantwortlich. © getty 7/20 ROBERT THORNTON: Vor seiner Darts-Laufbahn stellte der mittlerweile 54-Jährige Teile für verschiedene Automobile her. In einem Interview erzählte er einst, für die Herstellung von Sonnenblenden verantwortlich gewesen zu sein. © getty 8/20 MICHAEL VAN GERWEN: Bevor die Karriere von "Mighty Mike" wie eine Rakete durchstartete, war der Niederländer als Handwerker aktiv. Er verdiente sein Geld als Fliesenleger. © getty 9/20 DARYL GURNEY: Ähnlich wie MVG arbeitete auch das "Superchin" vor seiner Darts-Karriere als Handwerker. Im Gegensatz zum Niederländer arbeitete der Nordire allerdings nicht als Fliesenleger sondern als Klempner. © getty 10/20 GERWYN PRICE: Der frühere Beruf der amtierenden Weltmeisters ist vielen Darts-Fans bereits bekannt. Wie sein kräftiger Körperbau bereits vermuten lässt, war Price zuvor als Rugby-Profi in Wales aktiv. © getty 11/20 RYAN SEARLE: Der Engländer, der heute unter dem Spitznamen "Heavy Metal" ans Oche tritt, verdiente seine Brötchen vor der Profikarriere als Fensterputzer. © getty 12/20 PETER WRIGHT: Ruppiger ging es bei "Snakebite" zu. Der Weltmeister von 2020 vertrieb sich seine Zeit vor dem Darts spielen mit einer Beschäftigung als Bauarbeiter. © getty 13/20 SIMON WHITLOCK: Auch dem Australier ist körperliche Arbeit nicht unbekannt. Wie Wright schuftete "The Wizard" auf dem Bau. © getty 14/20 GARY ANDERSON: Der "Flying Scotsman" ist der Dritte im Bunde, der schon einmal auf einer Baustelle arbeitete. Außerdem betrieb Anderson bis 2016 mit seiner Partnerin einen Pub namens "The Welington Arms". © getty 15/20 ROB CROSS: Sein Spitzname "Voltage" kommt nicht von ungefähr. Vor der Profi-Darts-Laufbahn arbeitete Cross als Elektriker. © getty 16/20 MICHAEL SMITH: Der "Bully Boy" reiht sich in die Riege der Handwerker ein. Als Tischler verdiente er vor dem Werfen mit Darts-Pfeilen sein Geld. © getty 17/20 MAX HOPP: Auch der "Maximiser" hatte vor seiner Darts-Karriere eigentlich andere Pläne. Er war eigentlich gelernter Groß- und Einzelhandelskaufmann, bis Betrieb in Insolvenz gehen musste. © getty 18/20 GABRIEL CLEMENS: Der derzeit bestgerankte deutsche Dartsspieler führte vor der Darts-Laufbahn ebenfalls einen handelsüblichen Beruf aus. Er war Industriemechaniker. © getty 19/20 JONNY CLAYTON: Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen übt der Waliser seinen gelernten Beruf noch heute, parallel zu seiner Darts-Karriere, aus. Er ist Stuckateur bei der Stadtverwaltung von Carmarthenshire. © getty 20/20 DIMITRI VAN DEN BERGH: Der Belgier arbeitete vor dem Profisport in einem Supermarkt. „Es war meine Aufgabe, die Regale wieder aufzufüllen, nachdem die Leute etwas gekauft hatten“, erzählte er in einem Interview.

Darts WM 2023: Übertragung live im TV und Livestream

Wer die Reise nach London nicht antritt, kann die Darts-WM auch dieses Jahr dann einfach live von Zuhause aus verfolgen. Mitfiebern kann man einerseits wie gewohnt bei Sport1, das jeden Turniertag überträgt - nicht nur im TV, sondern auch im kostenlosen Livestream.

Abgesehen von Sport1 ist mit DAZN ein weiterer Sender live mit von der Partie. Der Streamingdienst hat ebenfalls die Rechte an der Weltmeisterschaft, kostet bekanntermaßen jedoch Geld. Ein Monatsabo kostet monatlich 29,99 Euro und ist jederzeit kündbar, für ein Jahresabo werden monatlich 24,99 Euro fällig.

Darts WM 2022, Übertragung: So seht Ihr die Weltmeisterschaft live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Darts WM 2023: Der Zeitplan