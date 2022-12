Die Darts WM wird seit Jahren im Alexandra Palace, oder auch "Ally Pally" genannt, in London ausgetragen. Doch wie viele Zuschauer passen eigentlich die Halle?

Jahr für Jahr begeistert die Darts WM Fans auf der ganzen Welt. Das Markenzeichen des Turniers: der Alexandra Palace in London. Dieses alt-ehrwürdige Gebäude (1873 erbaut) dient bereits seit 2007 als Austragungsort für das Darts-Event des Jahres. Der Alexandra Palace liegt im Londoner Norden.

Unter den Dartsspielern selbst ist der "Ally Pally" mittlerweile eine regelrechte Kultstätte. "Der Ally Pally ist kleiner, als man denkt. Aber es ist halt sehr laut", verriet Deutschlands Aushängeschild Gabriel Clemens dem kicker. "Die Stimmung - da geht nichts drüber."

Mit Florian Hempel und Martin Schindler werden neben Clemens noch zwei weitere Deutsche in London an den Start gehen. Nach 2021 ist es erst das zweite Mal, dass Deutschland drei Vertreter in den Palace schickt.

Ally Pally, Größe: Wie viele Zuschauer passen bei der Darts WM in den Alexandra Palace?

Wenige Sporthallen Europas haben wohl eine solch historische Vergangenheit wie der Ally Pally. 1873 als Freizeit- und Erholungspark erbaut, diente das Gebäude während der Kriegsjahre lange Zeit als Flüchtlingslager für geflohene Belgier. Später auch als Internierungsstätte für deutsche Kriegsgefangene.

© getty Seit 2007 wird die Darts-WM im Alexandra Palace in London ausgetragen.

Nach den beiden Weltkriegen verdiente sich der Alexandra Palace, der seinen Namen der gleichnamigen dänischen Königin verdankt, wieder verstärkt den Ruf eines Orts der Unterhaltung zurück. Über Jahrzehnte hinweg würde die Arena für diverse Fernsehübertragungen und Festivals herhalten. Erst mit der PDC-Weltmeisterschaft 2007 öffnete man seine Tore auch für diverse Sportveranstaltungen. Neben der Darts-WM wird auch ein Snooker-Masters ausgetragen.

Gerade schon Kult ist die hervorragend geeignete Atmosphäre. Zwar verfügt die Halle nur über knapp 3.200 Plätze, jedoch profitiert man gleichzeitig von einer idealen Akustik, die das Gebäude regelrecht zum Beben bringt. Für eingefleischte Anhänger des Dartsport wird das allerdings keine Neuheit sein.

Darts-WM 2023 im Ally Pally: Der Spielplan

1. Runde 15. - 21. Dezember

15. - 21. Dezember 2. Runde: 15. - 23. Dezember

15. - 23. Dezember 3. Runde: 27. - 29. Dezember

27. - 29. Dezember 4. Runde: 29. & 30. Dezember

29. & 30. Dezember Viertelfinale: 1. Dezember

1. Dezember Halbfinale: 2. Dezember

2. Dezember Finale: 3. Dezember

Darts-WM 2023 im Ally Pally: Das Preisgeld