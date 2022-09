Darts - World Grand Prix 2022: Datum, Termine, Ort, Modus, Übertragung im TV und Livestream

Darts-Fans aufgepasst: Schon bald beginnt der insgesamt 25. World Grand Prix der Sportgeschichte. Hier erfahrt Ihr alles zu den Themen Ort, Modus, Datum, Termine und Übertragung im TV und Livestream.

Beim World Grand Prix treten jedes Jahr die ersten 16 der PDC Order of Merit gegen die ersten 16 der Pro Tour Order of Merit gegeneinander an. Als Austragungsort dient diesmal die Morningside Arena im englischen Leicester.

Mit Gabriel "The German Giant" Clemens und Martin "The Wall" Schindler haben sich auch zwei deutsche Spieler für das Turnier qualifiziert. Während Clemens mit dem Niederländer Danny Noppert ein durchaus machbares Los gezogen hat, ist Schindler beim Weltranglistenersten Gerwyn Price gefordert.

Im vergangenen Jahr durfte sich der Engländer Johnny Clayton in die Siegerliste eintragen. Er besiegte jenen Gerwyn Price mit 5:1 im Finale. Rekordgewinner der Veranstaltung ist übrigens Darts-Legende Phil Taylor. Der mittlerweile 62-Jährige hat den Grand Prix bislang schon elf Mal für sich entscheiden können.

© getty Jonny Clayton hat den World Grand Prix 2021 gewonnen.

Darts - World Grand Prix 2022: Datum, Termine

Ausgetragen wird das Turnier vom 3. bis zum 9. Oktober, also von Montag bis einschließlich Samstag. Dabei werden an jedem Tag Spiele stattfinden. Der Spielbetrieb wird täglich um 20 Uhr eröffnet.

1. Runde: 3. & 4. Oktober

2. Runde: 5. & 6. Oktober

Viertelfinale: 7. Oktober

Halbfinale: 8. Oktober

Finale: 9. Oktober

Darts - World Grand Prix 2022: Modus

Wie gewohnt werden die Partien in Best-of-Serien ausgespielt, wobei die Teilnehmer mehr Sets gewinnen müssen je weiter sie kommen. Erfordert ein Sieg in der ersten Runde lediglich zwei Satzgewinne, so sind es in der 2. Runde und im Viertelfinale schon drei. Im Halbfinale und Finale dann sogar vier respektive fünf.

Um ein Leg zu beenden, müssen die Spieler eines der Doppelfelder treffen - soweit normal. Die Besonderheit des World Grand Prix ist jedoch, dass ein solches Doppel auch zu Beginn eines jeden Legs getroffen werden muss. Double-In und Double-Out also.

Darts - World Grand Prix 2022: Übertragung im TV und Livestream

Alle Spiele und Sessions des World Grand Prix 2022 werden vom Streamingdienst DAZN gezeigt. Im folgenden erklären wir Euch alles, was Ihr rund um die Übertragung im TV und Livestream wissen müsst.

Darts - World Grand Prix 2022: Übertragung im Livestream

Um das Darts-Turnier live im Stream verfolgen zu können, müsst Ihr in Besitz einer DAZN-Mitgliedschaft sein. Über einen Zeitraum von einem Monat lässt sich das Unternehmen dafür 29,99 Euro bezahlen. Günstiger wird es hingegen für all diejenigen, die länger dabei bleiben wollen. Der Jahrestarif kostet nämlich nur noch 24,99 Euro pro Monat.

Selbstverständlich geht das Streamingangebot bei diesem Preis noch weit über den Dartsport hinaus. Zusätzlich seht Ihr mit dem DAZN-Abo unter anderem auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, den Großteil der Champions League-Saison sowie zahlreiche Spiele amerikanischer Sportligen, wie der NFL, NBA oder sogar UFC. Einen detaillierten Programmüberblick könnt Ihr Euch direkt auf der Website verschaffen.

Darts - World Grand Prix 2022: Übertragung live im TV

Vor einiger Zeit hat DAZN auch zwei lineare Kanäle ins Leben gerufen. Diese sind über die Receiver der Firmen Sky, Telekom und Vodafone ganz einfach zum regulären Programm zubuchbar. Weitere Infos dazu findet Ihr hier.

Nach aktuellem Stand der Dinge werden auf dem Sender DAZN2 die Spieltage eins und vier des Turniers übertragen. Weitere Übertragungsangebote sollen folgen.

Darts - World Grand Prix 2022: Preisgelder

Beim diesjährigen World Grand Prix wird das höchste Preisgeld der Turniergeschichte ausgeschüttet. Waren es im vergangenen Jahr noch 450.000 Pfund, stieg die Summe nun auf satte 600.000 an. Der Sieger des Wettbewerbs darf sich über die Summe von 130.000 Pfund freuen.

Sieger: 130.000£

Finalist: 60.000£

Halbfinalist: 30.000£

Viertelfinalist: 20.000£

2. Runde: 12.500£

1. Runde: 7.500£

